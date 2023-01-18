Искусственный интеллект — трижды чемпион мира: «Ростелеком» представил пятый ежегодный мониторинг трендов цифровизации

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Искусственный интеллект снова №1 — в ежегодном мониторинге трендов цифровизации, который делает «Ростелеком», эта технология за пять лет уже трижды заняла первую строчку по интегральному показателю, который учитывает количество научных публикаций, патентов и объем инвестиций в технологию.

А вот лидером именно по объему инвестиций стало направление цифровой медицины (e-Health), и дело не только в пандемии COVID-19, которая, безусловно, подогрела интерес. В топ-10, например, также вошли цифровые технологии диагностики и изучения рака. В целом, в e-Health было зафиксировано инвестиционных сделок на общую сумму более 722 млрд долларов США. Для сравнения: на втором месте расположилась вычислительная биология с совокупной суммой в два раза меньше — 352 млрд долларов.

По патентной активности, которая говорит о близкой коммерциализации научных открытий, лидируют мобильные сети (142,2 тыс. патентов) и искусственный интеллект (140,6 тыс.).

Топ-20 трендов цифровизации

«За пять лет мы накопили колоссальный объем данных, который позволяет анализировать важнейшие технологические тренды в различных разрезах. Если первый мониторинг основывался на 5 млн источников, то премьерный — уже на более 117 млн. Сравнение данных за разные годы показывает пути развития технологий: какие из них получили наибольший импульс развития и внедрения, а какие перешли в разряд аутсайдеров. За теми, кто оказался “на обочине”, следить не менее интересно: что-то появилось раньше своего времени, а что-то вытеснено новым поколением науки и техники. Бесспорным фаворитом этих своеобразных чемпионатов технологий в последние годы является искусственный интеллект: он оказывает сквозное влияние на огромное количество других трендов. И при подготовке самого мониторинга не обойтись без искусственного интеллекта, так как обработать миллионы источников данных иным способом невозможно. Наша работа может стать важным источником данных при разработке стратегий и принятии программных решений в самом широком круге отраслей», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

Интересные изменения отмечаются среди стран-лидеров — количество переходит в качество. Китай обогнал США в интегральном рейтинге стран, став лидером по качественным показателям — научным статьям и патентам в сфере цифровых технологий. США сохраняет лидерство только в объеме инвестиций.

Россия в сфере технологий цифровизации топливно-энергетического комплекса входит в тройку стран-лидеров по зарегистрированным патентам и в топ-5 по научным публикациям. Среди других стран можно отметить интересную динамику у Ирана, который, несмотря на санкции, вошел в мировой топ-10 по научным публикациям по двум направлениям — умные сети электроснабжения (Smart grid) и альтернативная энергетика.

Все отчеты «Ростелекома» по итогам мониторинга глобальных трендов цифровизации доступны по ссылке или по QR-коду:

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