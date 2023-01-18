Оксана Лут и Игорь Артамонов посетили сельхозпредприятия Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Развитие агробизнеса в Липецкой области оценила первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. В ходе своей рабочей поездки в регион вместе с губернатором Игорем Артамоновым она посетила «Агрофирму имени 15 лет Октября» в Лебедянском районе и развивающееся хозяйство по выращиванию клубники в Елецком районе.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Агрофирма имени 15 лет Октября» – крупное растениеводческое хозяйство, известное далеко за пределами региона. Компания специализируется на выращивании плодово-ягодной продукции, длительном хранении плодов «от урожая до урожая», переработке фруктов и овощей, производстве соков, выращивании зерновых и сахарной свёклы.

Ежегодно в хозяйстве закладывают более 100 гектаров садов интенсивного типа. Обновление плодовых насаждений составляет 10% в год, в то же время этот показатель по стране – не более 1%.

До 2025 года компания планирует увеличить производство плодов и ягод до 50 тысяч тонн в год, построить дополнительное орошение садов и ягодников на площади 200 гектаров, смонтировать вторую очередь сортировочно-упаковочной линии мощностью 20 тонн в час и довести мощности до 40 тонн в час. Объёмы хранения к 2025 году составят более 45 тысяч тонн. Планируемый объём – составит 800 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В Елецком районе Оксана Лут и Игорь Артамонов посетили хозяйство Василия Лыкова, который в теплицах выращивает клубнику. Ежедневно собирает до семи килограммов ягоды.

Бизнес фермер открыл на средства гранта «Агростартап», который получил в 2020 году. Теплица у Василия Лыкова высокотехнологичная, с околоприродной технологией выращивания на вертикальной ферме. Используется природный грунт, система вентиляции и отопления, освещение с функцией рассвет-закат. Ягода в такой теплице растет девять месяцев в году. Фермер зарегистрировал свой собственный бренд — «Ягодные леса», а на последней агропромышленной выставке «Золотая Осень – 2022» получил золотую медаль за лучшую предпринимательскую инициативу в сфере АПК. Награду Василию Лыкову сегодня передала Оксана Лут.