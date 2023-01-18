Оксана Лут и Игорь Артамонов открыли новые школы в Липецкой области

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Сразу две новые школы открылись сегодня в Липецкой области - в Лебедяни и посёлке Ключ Жизни Елецкого района. Образовательные учреждения построены по программе Минсельхоза России «Комплексное развитие сельских территорий». Участие в открытии приняли первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Здание лебедянской школы трёхэтажное, на 500 учеников. Новый корпус позволит разгрузить переполненную городскую школу №3. Учебное заведение оснастили в соответствии с современными образовательными стандартами. Созданы условия для обучения и разностороннего развития детей. Кабинеты хорошо оборудованы, есть цифровые лаборатории, гимнастический и спортивный залы, медицинский блок, пищеблок. Прилегающая к школе территория благоустроена.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

«В ходе одной из наших первых встреч с лебедянцами они попросили построить в городе новую школу. Мы своё обещание выполнили и, глядя на радостные лица пришедших на открытие жителей, убедились, что сделали это достойно. Но этого корпуса мало. В скором времени начнём строить в Лебедяни ещё одну школу, которая будет вдвое больше этой», - сказал Игорь Артамонов.

Открытие нового корпуса школы в Ключе Жизни Елецкого района позволит муниципалитету полностью решить вопрос со второй сменой. Раньше из-за переполненности старого учебного заведения некоторым родителям даже приходилось возить детей в Елец.

В новом здании, рассчитанном на 250 учеников, разместили классы, методический кабинет, актовый зал, мастерскую и рекреационную зону, библиотеки с читальными залами и зоны отдыха. Около школы пешеходные зоны выложены плиткой, высажены газон, кустарники и деревья, обустроена зона отдыха для младших классов с качелями, каруселью и малыми архитектурными формами.

Оксана Лут высоко оценила работу региона в части строительства социальных объектов и их оснащения, а также подчеркнула, что программа «Комплексное развитие сельских территорий» хорошо себя зарекомендовала как в Липецкой области, так и в других российских регионах.

Первый замминистра отметила, что на настоящий момент порядка девяти миллионов человек уже участвуют в мероприятиях госпрограммы. «По итогам текущего года ожидается, что количество вовлечённых людей вырастет до одиннадцати миллионов. Будем развивать направления. Наиболее важными наряду со строительством соцобъектов сейчас являются льготная ипотека и строительство жилья по соцнайму. Всё это в комплексе поможет значительно улучшить качество жизни сельского населения», – отметила Оксана Лут.