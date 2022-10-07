В Волгограде у дома Павлова раскопали братскую могилу по госконтракту

Под слоем земли - останки защитников Сталинграда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается масштабный ремонт военных памятников к 80-летию Победы в Сталинградской битве. В список попала и «Братская могила, в которой похоронены воины 13 Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда». Сейчас идет комплексное восстановление военного мемориала. Но то, как оно ведется, возмутило горожан. По контракту должны были обновить гранит на стеле, прямоугольном парапете и лестнице – всего более 300 квадратных метров, также заняться гравировкой надписей и лавровых ветвей

Рабочие огородили территорию, вытащили из земли плиты и проехались по могиле, где находятся останки героев, тяжелой техникой. Жители окрестных домов, которые видят, как идет восстановление, говорят об уничтожении памятника, а не его реконструкции - лучше бы не трогали.

Рабочие засыпают котлован обратно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Но подрядчик уже засыпает разрытую территорию песком, покрывает изоляцией. Впереди еще много работы. Как уверяют в мэрии, останки лежат глубоко и подобные манипуляции даже тяжелой техникой урон им не нанесут.

- В настоящее время полностью выполнен демонтаж поврежденных временем оснований памятника и ограждений места захоронения. Так как основная часть конструкций находилась в декоративном углублении, то их фундаменты залегали на глубине свыше 1 метра, при этом само захоронение воинов находится еще глубже. Сейчас рабочие проводят формирование песчаной подушки, необходимой для монтажа новых бетонных оснований, которые затем облицуют гранитом, - пояснили в администрации Волгограда.

Объект должны сдать в середине октября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, тендер выиграла фирма ООО «Реновацио». С документами у нее все в порядке - полный комплект для реставрации и восстановления памятников. Она уже работала на объектах культурного наследия в Волгограде и нареканий на нее не было.

СПРАВКА КП

«Братская могила, в которой похоронены воины 13 Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда» - памятник федерального значения и находится под особой охраной. В этом месте похоронили порядка 2500 бойцов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии. Они в феврале 1943 года освобождали город от фашистов и стояли насмерть в боях за площадь 9 января.