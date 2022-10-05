Фото предоставлено пресс-службой Правительства Липецкой области

Сегодня в большом зале правительства Липецкой области состоялся торжественный прием, приуроченный к Международному дню учителя. С этим праздником собравшихся поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Учитель - самая важная профессия. Учителем можно быть по образованию, а можно - по призванию. Здесь собрались учителя и по званию, и по призванию – учителя с большой буквы. Мы гордимся липецкими педагогами. Благодаря вам качество образования в нашей области с каждым годом растет, становится больше стобалльников и педагогов, получающих заслуженные награды в федеральных конкурсах. Большое спасибо за то, что вы делаете», - обратился к героям дня Игорь Артамонов.

Губернатор также отметил, что со стороны органов власти многое делается для того, что учреждения сферы образования соответствовали самым высоким стандартам: строятся новые школы, закупается оборудование, внедряются современные технологии.

В настоящее время в сфере образования Липецкой области трудится более 33 тысяч человек, свыше 8 тысяч из них - учителя. Гостями сегодняшнего мероприятия стали представители профессии, достигшие особых результатов и сделавшие значимый вклад в воспитание молодого поколения в общеобразовательных, дошкольных учреждениях, организациях дополнительного образования. 47 из них получили удостоверение «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Двое стали обладателями звания «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации». Еще 30 человек удостоены почётного звания «Заслуженный работник образования Липецкой области». Восьми педагогам присвоена ежегодная премия в размере 200 тысяч рублей за высокие достижения. Благодарственное письмо губернатора Липецкой области получила лауреат Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» Вера Батракова. Кроме того, сегодня чествовали лауреатов областной премии имени К.А. Москаленко. В этом году её получили 10 человек. Размер премии – 50 тысяч рублей.