Волгоградский профессор объяснила резкий спад заболеваемости COVID-19 эффектом вакцинации

Вакцинация дала свои плоды - у жителей области выработался иммунитет к новым мутациям ковида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За две недели заболеваемость ковидом в Волгоградской области резко снизилась на 90%. В двадцатых числах сентября коронавирус диагностировали в среднем у восьми сотен пациентов, а в начале октября ежесуточный прирост снизился до пятидесяти человек. «КП-Волгоград» узнала у врача-иммунолога Элеоноры Белан, что «спугнуло» ковид и означают ли эти цифры, что вирус отступил.

- С чем связано снижение заболеваемости в нашем регионе ответить сейчас сложно. Необходимо понаблюдать за ситуацией. Возможно, это случайность, а, возможно, вирус «сдает», - говорит заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ Элеонора Белан. - Как сказал на конференции академик Юрий Лобзин: «Ковид ослабевает, сдает позиции, но не уходит». Хочу отметить, что большой вклад в нынешнюю ситуацию внесла вакцинация. Количество больных уменьшается, но самое главное, что среди привитых меньше тех, кто имеет тяжёлые формы, летальные исходы и осложнения.

Если посмотреть на общую картину, то всю пандемию ковид распространялся волнообразно. В целом ничего удивительного в сегодняшней статистике нет. В феврале этого года, когда суточный прирост заболевших переваливал за две тысячи человек, спустя пару недель наблюдалось уменьшение практически вдвое.

Нужно также учесть характер распространения нового подвида штамма омикрон, который получил название «кентавр».

- Новая мутация очень контагиозна. Стоит понимать, что сегодня с коронавирусом сталкиваются практически все. Но у одних иммунная система «пропускает» вирус, у других «ставит шлагбаум». При этом мутация омикрона обладает меньшей патогенностью, - говорит профессор Элеонора Белан.

Иными словами, мутировавший омикрон распространяется крайне быстро, он заразен, но при этом он менее опасен. Если в начале пандемии реанимации были забиты тяжелыми пациентами, то сейчас большая часть людей спокойно лечится дома как при обычной простуде. Хотя это вовсе не повод относиться к коронавирусу как к заурядной болячке. При слабом иммунитете COVID-19 был и остается смертельно опасным.

- Вирус очень мутабелен, поэтому никуда не уходит. Когда мы встали перед этой проблемой в 2020 году, было непонятно, что делать. Было много осложнений и летальных случаев, некоторые люди несерьезно относились к своему здоровью. Сейчас есть четкие рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, сформировано серьезное отношение со стороны общества и, конечно же, видны успехи вакцинации. Все это могло повлиять на снижение заболеваемости, - считает доктор медицинских наук Элеонора Белан.

Иммунолог дает советы тем, кто хочет встретить осенне-зимний период во всеоружии, а не проваляться в постели с температурой.

- Важно отметить, что вакцина «Спутник» - лучшая вакцина в мире. По всем имеющимся у нас данным, отечественный препарат доказал свою эффективность. Я настоятельно советую вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа. Редко, но встречается сочетание данных заболеваний. Оно приводит к постковидной и постгриппозной супрессии, которая в свою очередь сохраняется достаточно долго, - говорит профессор Элеонора Белан. - Нужно понимать, что после любого инфекционного заболевания человеческий организм очень уязвим, всегда есть риск тяжелого течения и последующих заболеваний. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше привиться.

Также не стоит забывать о простых правилах – надевать маску в общественном месте и тщательно мыть руки.