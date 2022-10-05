Фото: пресс-служба Канала "Домашний "

В главных ролях – Светлана Колпакова, Елена Захарова и Александра Никифорова.

Фото: пресс-служба Канала "Домашний "

Мечтая найти своего родного отца, Маша Лебедева приезжает в Москву. Она находит временное пристанище в квартире, где уже снимает комнату одинокая сорокалетняя Ольга, мечтающая купить домик в деревне, и тридцатилетняя Ирина, которая в одиночку воспитывает дочь и все свое время тратит на то, чтобы найти мужчину и удачно выйти замуж. У каждой из них есть мечта, но не всем мечтам суждено осуществиться: Маша смотрит на мир сквозь розовые очки, у Ольги проблемы с отцом, который то и дело влипает в неприятности после смерти жены, а Ирина любит приврать о себе, пока еще не понимая, что настоящие отношения не могут строиться на лжи. Но именно в тот момент, когда мечты рушатся, их жизнь начинает налаживаться.

Фото: пресс-служба Канала "Домашний "

«Кассирши»: 14 октября в 15:05 Премьера на Dомашнем!

Фото: пресс-служба Канала "Домашний "

Количество серий: 4 Хронометраж: 48 минут Производство: Epic Media Продюсеры: Алексей Моисеев, Наталия Мокеева Исполнительные продюсеры: Эльмира Айнулова, Мария Журомская, Мария Михайлова Авторы сценария: Елена Кряковцева, Валентина Шевяхова Режиссер-постановщик: Андрей Силкин Оператор-постановщик: Максим Миханюк Художник-постановщик: Мария Утробина Композитор: Игорь Бабаев В ролях: Светлана Колпакова, Елена Захарова, Александра Никифорова, Эдуард Чекмазов, Сергей Губанов, Максим Битюков, Наталья Громушкина, Дмитрий Бедерин, Ольга Науменко, Елизавета Силкина, Артём Башенин, Евгений Данчевский, Николай Лунин, Евгений Аксенов и другие.

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