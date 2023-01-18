На трассе в Волгоградской области полицейские не дали замерзнуть в 20-градусный мороз семье из Знаменска

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области полицейские пришли на помощь супружеской паре, которая оказалась в критической ситуации. Семья из Астраханской области после проведенных новогодних праздников в Москве направлялась домой в Знаменск на своей «Ладе Калина». Вдруг в Иловлинском районе на трассе у них заглох автомобиль. Произошло это еще в ночь на Рождество, когда в Волгоградской области установились 20-градусные морозы. Сам поломку автомобиля водитель устранить не мог, тогда он вызвал эвакуатор из Волгограда. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Время шло, а помощь все никак не подходила. Спустя 2 часа водитель эвакуатора позвонил и сказал, что его ждать не стоит, у него у самого сломалась машина. Муж и жена оказались на пустой трассе при сильнейшем морозе и непрекращающемся холодном ветре, населенные пункты были далеко. Замерзающие были близки к отчаянию. К счастью, к ним все-таки пришла помощь.

По трассе проезжал автомобиль инспекторов ГИБДД, они увидели стоящую на обочине «Ладу» и предложили помощь. Полицейские посадили супругов в служебное авто и отвезли их в Иловлю. В поселке уже не работало ни одно кафе, где можно было бы отогреться. Тогда инспекторы повезли астраханцев в фирму по организации эвакуации транспортных средств, там хозяин погрузчика напоил супругов горячим чаем и дал время согреться. Затем эвакуаторщик съездил за сломавшейся легковушкой и доставил ее вместе с супругами в Знаменск. Жительница Астраханской области поблагодарила волгоградских полицейских за помощь.

- На имя начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области поступило обращение жительницы Астраханской области, в котором она просит выразить благодарность инспекторам Отдельного батальона дорожно-патрульной службы за оказание помощи в возникшей сложной ситуации на дороге. Заявительница в своем обращении выразила признательность сотрудникам полиции за отзывчивость, внимательность и готовность прийти на помощь в любую минуту, - отметили в региональном Главке МВД.