В Волгограде дорогу на улице Землячки расширят еще на одну полосу

Ранее здесь сделали парковку, теперь добавят еще полосу для движения. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде дорожная техника все лето и осень работала на улице Землячки в Дзержинском районе, рядом с «Микрохирургией глаза», областной детской больницей, БСМП№25 и онкоцентром. Здесь появилась большая парковочная зона, а теперь расширяют и улицу. На участке от перекрестка с «Микрохирургией» до центрального въезда в больницу №25 расширят дорогу. Она станет больше на одну полосу, что должно помочь разгрузить пробки на этом участке – в час пик тут не протолкнуться.

Как рассказали «КП» в мэрии, после окончания работ ширина проезжей части в этом месте будет 14 метров, то есть будет 4 полосы вместо трех. По две в каждом направлении. Здесь же появится светофор и освещение.

Сейчас там уже идут подготовительные работы: подрядчик установил бордюры и сделал щебеночно-песчаное основание будущей полосы. После рабочие начнут укладку асфальта в два слоя.

На перекрестке с улицей Космонавтов решили заменить светофор. Вместо обычного объекта появятся металлические консоли с сигнальными устройствами и дорожными знаками. Протянут и линию наружного освещения. Уложиться хотят до зимы. При этом на все работы будет действовать гарантия.

Напомним, ранее на Землячке появилась парковка на 150 мест и новая развязка. Городские власти поменяли схему движения возле онкоцентра, на пересечении Землячки с проездом Дорожников. Там построили кольцевую развязку. Водители достаточно быстро привыкли к турбокольцу.

- Общая площадь проезжей части увеличилась почти на 30% и составила свыше 13500 квадратных метров. Подобная схема проезда перекрестка была реализована в границах Волгограда впервые, - напомнили в мэрии.

Эти глобальные изменения на дороге возле важнейших и самых посещаемых медучреждений городские власти затеяли по просьбе жителей района и после анализа дорожной ситуации на участке. Действительно, здесь остро не хватало парковочных мест, а дорога нуждалась в расширении.

В Волгограде за последние годы перестроили схемы проезда в множестве мест: на пересечении проспекта Жукова и улицы Землячки, на перекрестке «ул. Московская – ул. Гамзатова» у ТРК «Мармелад», на примыкании улицы Комсомольской к набережной напротив амфитеатра, возле Речпорта, на пересечении Казахской и Электролесовской, Калинина и Циолковского и других.

В будущем "кольцо" вместо "штанов" планируют сделать на выезде из Волгограда в сторону Волжского. На пересечении улицы Николая Отрады с Латошинской и дорогой на ГЭС будут менять развязку и ремонтировать асфальт.