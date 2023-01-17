В Волгограде на Украину проводили спецотряд добровольцев «Сталинград»

Добровольцы тренировались в одном из учебных центров Минобороны. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

17 января на Мамаевом кургане в Волгограде проводили бойцов сформированного для участия в СВО на Украине спецотряда «Сталинград». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, добровольцы тренировались в одном из учебных центров Минобороны с декабря 2022 года. Военные прошли необходимую подготовку и в ближайшее время отправятся в зону спецоперации для защиты нашей Родины.

Среди добровольцев - опытные военные. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

Проводить бойцов пришли родные и близкие, а также губернатор Андрей Бочаров. Глава региона сказал напутственные слова военнослужащим.

- Боевые друзья, в ближайшее время с оружием в руках на поле боя плечом к плечу со своими товарищами вы будете защищать нашу Родину, наш народ, свой дом, Россию, Отечество от современных фашистов и нацистов. Удачи в бою и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми, - пожелал глава региона.

Среди добровольцев - опытные военные.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

- Я доброволец. До этого прослужил 20 лет, вышел на пенсию и через три дня пошел в добровольцы, - рассказал один из бойцов. - Чувство одно – гордость. Мысли простые – надо побеждать. Мы идем побеждать. Наши деды воевали, вот и наше время настало. Подготовка была долгая, настрой у всех боевой. Я и мои товарищи настроены только на победу, достойно показать себя!

На главной высоте России также провели смотр военной техники. Отряд «Сталинград» укомплектовали всем необходимым для участия в спецоперации. Благодаря Фонду поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу», защитникам предоставили современную экипировку и технику. У бойцов будут машины повышенной проходимости (в частности, бронированные), квадроциклы и багги. Также военных обеспечили средствами связи, квадрокоптерами и высокоточной оптикой. Как уточнили в обладминистрации, основной боевой единицей отряда является БМП-3.

- От всего личного состава хочется выразить слова благодарности за непосредственное участие в формировании отряда и всестороннем обеспечении, - выступил командир спецотряда «Сталинград». - Мы готовы выполнять боевую задачу. Хочется процитировать слова из песни: «Пока я ходить умею, пока я глядеть умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед». Это девиз каждого солдата, сержанта, офицера отряда «Сталинград». Мы постараемся сделать все, чтобы не запятнать честь и достоинство нашего города-героя и оправдать все возложенные на нас надежды.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

Губернатор пообещал поддерживать бойцов и в будущем.

- Все, что необходимо, мы будем восполнять по заявкам. Кроме того, мы продолжаем подготовку военнослужащих, которые будут служить в отряде «Сталинград». Работа будет продолжена. Мы уже сформировали дополнительный отряд в составе подразделения, - отметил Бочаров. – Они будут подготовлены к ведению боевых действий в самой сложной оперативной обстановке.

Отметим, что на региональном уровне участникам СВО и их семьям оказывают необходимую поддержку. Мобилизованным и добровольцам выплачивают по 100 тысяч рублей.