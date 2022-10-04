Губернатор объявил о завершении первого этапа частичной мобилизации в Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

В региональной администрации 4 октября состоялось заседание призывной комиссии по мобилизации Волгоградской области. Его провел губернатор Андрей Бочаров. Было отмечено, что регион выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации в полном объеме и установленные сроки. При этом губернатор обратил внимание на недостатки, которые выявлялись при формировании и учете приписного состава военных комиссариатов Волгоградской области.

- Необходимо отметить, что при проведении первого этапа частичной мобилизации выявлен низкий уровень взаимодействия военных комиссариатов, призывных комиссий с предприятиями и организациями Волгоградской области. А также в полном объеме не исключен равнодушный, зачастую формальный подход при выполнении поставленных задач со стороны отдельных должностных лиц, что абсолютно недопустимо, - заявил Андрей Бочаров.

Глава области подчеркнул, что по каждому нарушению условий частичной мобилизации проводятся проверки, по итогам которых будет дана правовая оценка действиям должностных лиц. Выявилась и формальное отношение предприятий и организаций к мобилизационной работе. Различные проблемы во время частичной мобилизации вызвали справедливые нарекания со стороны волгоградцев, отметил Андрей Бочаров. Из числа призванных из запаса жителей региона 379 человек вернулись домой. У 58,8% из них причиной возврата стало состояние здоровья, у 14,2% - семейные обстоятельства, у 5,8% - несоответствие военно-учетных специальностей по критериям и отсутствие военной службы, у 4,5% - возраст.

- Вопросов остается еще много. Главный из них - неполное соответствие мобилизованных граждан установленным президентом критериям при проведении частичной мобилизации, - добавил глава региона.

Во время заседания призывной комиссии свои доклады представили военный комиссар Волгоградской области и ответственные лица по основным направлениям работы.