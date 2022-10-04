Синоптики обещают волгоградцам много солнечных дней и +19 в октябре

Октябрь в регионе будет теплым и солнечным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на дождливый и пасмурный конец сентября, в октябре 2022 года в Волгоградской области будет много солнечных дней и до +19 градусов тепла. Синоптики регионального Гидрометцентра рассказали сайту volgograd.kp.ru, какие температуры ожидают нас в середине осени, пора ли доставать демисезонное пальто и будет ли в этом месяце «бабье лето».

По словам начальника отдела ГМО Волгоградского ЦГМС Натальи Алатырцевой, среднемесячная температура в октябре будет в пределах нормы - +8,3 градусов. Что касается осадков, то повторения дождливого сентября не ожидается. Да, в отдельные дни из-за циклонической деятельности и холодных фронтов придется брать с собой зонтики и утепляться.

- 4 и 5 октября прогнозируются осадки и небольшое понижение температуры. А с 6 числа без осадков, температура по области +13…+18 градусов тепла, в Волгограде +18…+19 градусов. Ночью +5…+10. Заморозков не будет, - рассказала Наталья Алатырцева.

Собственно, уже к середине этой недели наступит «бабье лето». Дождливая погода вернется только 10 октября, а после волгоградцев ждут солнечные и теплые деньки. До конца месяца температура сохранится в пределах +13…+18 градусов.

- Будет достаточное количество солнечных дней, температуры для октября довольно теплые, - говорит синоптик.

Так как в прошлом месяце выпало большое количество осадков, земля в регионе влажная. А это значит, что по утрам могут быть туманы. Ночное похолодание придет лишь в конце октября.