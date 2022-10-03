Служба «122» помогает липчанам разобраться в особенностях частичной мобилизации

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В первый же день количество обращений по этим вопросам превысило число звонков по другим направлениям, поэтому было принято решение повысить приоритет очереди. Об этом сегодня на еженедельном совещании в областном правительстве рассказал вице-губернатор Анатолий Якутин.

Обращаясь за информационной поддержкой, чаще всего жители региона просят разъяснить, какие категории попадают под частичную мобилизацию и на каких условиях, интересуются порядком призыва и основаниями для отсрочки и брони, спрашивают, как пойти служить добровольцем.

С 27 сентября по номеру 122 в Липецкой области также работает горячая линия для Штаба общественной поддержки «Своих не бросаем». Кроме того, на портале госуслуг запускаются две формы – «Сервис записи добровольцев» (срок рассмотрения два дня, ответственные военкоматы) и «Жалобы и обращения по вопросам частичной мобилизации» (срок рассмотрения 3 дня, ответственные управление административных органов Липецкой области).

«Разъяснительная работа по вопросам частичной мобилизации в Липецкой области ведётся на достойном уровне, все службы и ведомства оперативно включились в процесс. Необходимо и дальше так же добросовестно относиться к этому и помогать людям», – подчеркнул руководитель региона Игорь Артамонов.