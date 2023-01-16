Налогоплательщики Волгоградской области в 2022 году пополнили бюджет РФ на 33,8 млрд рублей

Налоговые поступления выросли по сравнению с прошлым годом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Налогоплательщики Волгоградской области в 2022 году пополнили федеральный бюджет РФ на 33,8 миллиарда рублей - это на 17% или на 5 миллиардов рублей больше, чем в 2021-м. Основными источниками стали НДС, налог на прибыль и НДФЛ. При этом поступления по налогу на доходы с физических лиц выросли вдвое, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ФНС по Волгоградской области.

За прошедший год волгоградский бизнес заплатил 28 миллиардов рублей налога на добавленную стоимость, по сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 12,4%. Налог на прибыль тоже подрос на 13,2% и составил 2,3 миллиарда. А вот по НДФЛ волгоградцы побили рекорды последних лет в части доходов, превышающих 5 миллионов рублей. В бюджет перечислили 700 миллионов рублей, что превышает объем поступлений 2021 года в 2 раза.

Бюджет региона налогоплательщики за 2022 год пополнили на 119,4 миллиарда рублей, прирост к прошлому году составил 16,7%. Самым увесистым источником дохода региональной казны стал НДФЛ - 43,7 миллиарда. Следом идет налог на прибыль - 34 миллиарда с приростом к 2021-му в 30%. по 8,4 миллиарда рублей региону принесли налог на имущество организаций и упрощенная система налогообложения. еще 2,3 миллиарда составил транспортный налог, который вырос всего на 4%.

- Бюджетные назначения по налоговым доходам консолидированного бюджета Волгоградской области, принятые на 2022 год, исполнены на 104,3% с профицитом в размере 4,9 миллиарда рублей, - отчитались в налоговой.

Что касается возвратов, то волгоградцы получили налоговые вычеты по НДФЛ и переплату по налогу на прибыль на 7,7 миллиардов, что превысило суммы прошлого года на 51,2% или на 2,6 миллиарда рублей.

Выросли на 3,2 процента и взносы во внебюджетные фонды. Так, в ПФР волгоградские работодатели перечислили 50 миллиардов, в Фонд обязательного медицинского страхования -12,2 миллиарда, в ФСС – 5,5 миллиарда.