«Синара-Девелопмент» в Волгограде ввела в эксплуатацию дом повышенной комфортности

Фото предоставлено пресс-центром «Синара–Девелопмент»

Современный 23-этажный дом – это третий концептуальный проект, возведенный «Синара-Девелопмент» в Дзержинском районе. Ранее там появились жилой комплекс «Романовъ» и клубный дом «Романовъ», который в 2022 году по итогам городского конкурса признан лучшим домом Волгограда.

Новый ЖК построен в квартале с развитой инфраструктурой – поблизости находятся школы, больницы, кафе, магазины. В шаговой доступности расположены остановки общественного транспорта. Например, от дома до Аллеи Героев можно доехать всего за 15 минут. Одно из основных преимуществ комплекса – функциональные планировки квартир: комнаты правильных геометрических форм, ниши для бытовой техники и гардероба, теплые лоджии с радиаторами и просторные кухни-гостиные. Высота потолков в квартирах – 2,7 м, а на последнем этаже – 3 м. Остекление выполнено с применением технологии Stopsol, которая обеспечивает надежную защиту от солнца. На окнах установлена фурнитура с замком для безопасности детей.

Фото предоставлено пресс-центром «Синара–Девелопмент»

На первом этаже ЖК предусмотрены комьюнити-центр для встреч с соседями и друзьями, а также детский клуб для развлечения маленьких жителей «Романовъ. New Life». Для удобства на каждом этаже созданы помещения для колясок, велосипедов, самокатов.

Дом имеет высокий класс энергоэффективности за счет применения качественных строительных технологий, улучшенная шумоизоляция достигается благодаря увеличению толщины межквартирных стен до 300 мм. На крыше оборудована автономная газовая котельная. В отделке использованы экологичные материалы.

«Синара-Девелопмент» работает в Волгограде уже 13 лет, за это время построены такие современные жилые комплексы, как «Олимп», «Вертикаль», «Романовъ». Завершается проект комплексного освоения территории, которым мы очень гордимся, – это микрорайон «Новый Свет». Последний дом будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Вместе с тем в Центральном районе Волгограда началось строительство жилого комплекса Level UP, в Советском районе стартовали работы по возведению ЖК «Университетский». «Синара-Девелопмент» заинтересована в развитии бизнеса в Волгограде, поэтому мы разрабатываем новые проекты по созданию комфортной городской среды и реализовываем их в установленные сроки», - сказал коммерческий директор компании Юрий Старков.

Реклама. ЖК «Романовъ. New Life». Застройщик ООО СЗ «Синара-Девелопмент». Проектная декларация — на наш.дом.рф., ОГРН 1136685019723.sinara-development.ru