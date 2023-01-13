Кейсы будущего: молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» защитили проекты работы в 2023 году

Фото: Ирина СИМОНОВА

Их внепроизводственная активность основана на важнейших приоритетах компании «ЕвроХим». В сфере внимания молодежи - развитие природоохранных технологий и защита окружающей среды, социальная ответственность и повышение качества жизни населения в регионе присутствия, высокий уровень управления, реализация профессионального и личностного потенциала.

Молодые сотрудники не только постигают практические аспекты своих профессий, но и участвуют в научно-технических конференциях и Слетах, проводят внутри- и внешнекорпоративные акции и спортивные турниры, помогают детям и пожилым людям.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Итоги работы в 2022 году и планы на будущее молодые специалисты Гремячинского ГОКа подвели на итоговом общем собрании. Разбившись по командам, сотрудники провели мозговой штурм по разработке мероприятий на 2023 год.

Молодых коллег напутствовал директор по производству ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Роман Бергер. Руководитель вручил специалистам именные жетоны и высоко оценил вклад молодого поколения в производственные успехи, достигнутые предприятием в 2022 году:

- Мы когда-то тоже учились у старших коллег, старательно перенимали опыт и знания предыдущих поколений горных инженеров. Сегодня пришло время передать наши умения молодежи, потому что за ними – наше будущее!