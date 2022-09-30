О проактивных выплатах, электронном навигаторе и преимуществах личного кабинета рассказали представители ФСС

Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ

В Региональном информационно-аналитическом центре состоялся круглый стол на тему «Электронные сервисы», в работе которого приняли участие руководители подразделений Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования и представители организаций – получателей услуг ФСС. Трансляция шла в прямом эфире, её запись доступна на сайте КП-Волгоград.

Во вступительном слове управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС Гладких Павел Дмитриевич сказал:

– С каждым годом количество электронных сервисов в нашей стране увеличивается, сервисы развиваются и дополняются. Они направлены на то, чтобы облегчить гражданам возможность получения социальных услуг в цифровом виде. Цифровизация постепенно захватывает все сферы нашей жизни. Сегодня можно дистанционно, не выходя из дома записаться на приём, подать заявление в различные органы и даже быть на связи с лечащим врачом. Можно долго говорить о достоинствах и недостатках, но то, что цифровизация это надолго, а возможно навсегда – факт неоспоримый.

Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ

О наиболее востребованных в электронном виде по Волгоградской области государственных услугах Фонда социального страхования, рассказала Сибирцева Марина Вячеславовна, руководитель группы организации предоставления государственных услуг.

– Единый портал государственных и муниципальных услуг – самый крупный в России сервис по предоставлению электронных государственных услуг. ЕПГУ является единой точкой доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах, доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации и ее представление.

Фондом социального страхования предоставляется 17 услуг. Все услуги Фонда безвозмездные и подразделяются по направлениям деятельности и категории получателей. Наиболее популярными в электронном виде по Волгоградской области являются услуги:

- Обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

- Предоставление гражданам, имеющим на это право, путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

- Подтверждение основного вида экономической деятельности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей-физических лиц, заключивших трудовой договор с работником и др.

В случае необходимости получения услуги на личном приеме граждане имеют возможность по некоторым услугам воспользоваться сервисом «Предварительная запись на прием». Записаться на приём можно по телефону, через личный кабинет ФСС или с помощью приложения «Социальный навигатор».

Кроме того, с июня 2022 года в подразделениях ФСС можно подать заявления по двум услугам Пенсионного фонда: прием заявления на доставку пенсии и информирование граждан об отнесении к категории предпенсионного возраста.

Темой выступления Куклиной Натальи Александровны, начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам, стали проактивные выплаты.

– Проактивные выплаты – это беззаявительная схема начисления пособий, то есть процесс происходит без участия работника. Получить пособие стало проще. При наступлении страхового случая не нужно каждый раз писать заявление. Участие работодателя в назначении пособий также сводится к минимуму. ФСС выплачивает пособие на основании закрытого электронного листка нетрудоспособности. В личном кабинете на сайте ФСС в режиме онлайн можно увидеть суммы назначенных и выплаченных пособий, а также на какой стадии находится выплата. Стоит отметить, что из пособий по временной нетрудоспособности и самого застрахованного, и из пособий по уходу за больным ребенком или другим членом семьи удерживаются 13% подоходного налога и алименты при наличии документов для взыскания.

Главный бухгалтер ОАО «Хлебозавод № 5» Черненко Наталья Владимировна на примере своего предприятия показала, насколько проще и удобнее стало работодателям с введением электронного листка и проактивных выплат, сколько времени экономят сотрудники бухгалтерии.

Начальник отдела информатизации Стяжкин Алексей Олегович доступно объяснил возможности приложения «Социальный навигатор».

– «Социальный навигатор» – мобильное приложение, разработанное ФСС около двух лет назад для того, чтобы пользователи могли оперативно ознакомиться со спектром предоставляемых фондом услуг, получить исчерпывающую информацию о каждой из них, через личный кабинет получить доступные услуги или записаться на прием в ФСС. Приложение безопасно, содержит самую актуальную информацию, автоматически обновляется, и значительно экономит время. «Социальный навигатор» был закачан в гаджеты уже более миллиона раз и признан одним из лучших мобильных приложений РФ.

Заместитель начальника отдела социальных программ Щетинина София Анатольевна рассказала о способе получения технического средства реабилитации (ТСР) посредством электронного сертификата.

– С конца 2021 года к способам обеспечения ТСР добавился еще один – самостоятельное приобретение средств реабилитации с использованием электронного сертификата (ЭС). ЭС – это электронная запись, привязанная к номеру банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком РФ. В сертификате указаны вид и количество средств реабилитации, которые можно приобрести, максимальная цена за единицу средства реабилитации, которую можно оплатить сертификатом и срок его действия. Для получения электронного сертификата необходимо подать заявление: дистанционно на портале Госуслуг, очно – в МФЦ или отделениях ФСС.

С 1 июня 2022 года перечень средств реабилитации, доступных по электронному сертификату, дополнен 53 позициями. Теперь по электронному сертификату доступно более 240 различных видов ТСР. В том числе противопролежневые матрацы и подушки, приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов. специальная одежда, специальные устройства для чтения «говорящих книг», экзопротезы молочной железы и пр. Важно отметить, что электронный сертификат не замена уже действующих способов, а дополнение к ним. Выбор всегда остается за гражданином, и он может сам решать: получить техническое средство реабилитации через ФСС, воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенный товар или оформить электронный сертификат, и оплатить им ТСР напрямую.

Покупка ТСР с помощью ЭС становится все более востребованной, в частности в Волгоградской области уже 180 граждан с инвалидностью воспользовались новым сервисом, а на текущим момент 2022 года на выдачу электронного сертификата поступило 211 заявлений на общую сумму около 6 млн рублей.

Если у вас остались вопросы, специалисты готовы ответь на них по телефону «горячей» линии ФСС 8 (8442) 60 40 92

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