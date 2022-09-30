Начало положено!

Фото: Ирина СИМОНОВА

В городе Котельниково Волгоградской области в рамках историко-патриотической акции «Линейка памяти» стартовал федеральный конкурс школьных сочинений «Горячий снег», посвященный началу Котельниковской военной операции – решающему сражению Сталинградской битвы, воспетому в романе «Горячий снег» писателя-фронтовика Юрия Бондарева и в известном одноименном художественном фильме.

Старт проекту дали Герои России Евгений Борисов, Сергей Волков, Владимир Алимов, Олег Щепетков и Дмитрий Воробьев. Представители «Ассоциации Героев» прибыли в Котельниково, чтобы встретиться с котельниковской молодежью – главной движущей силой проекта «Котельниково – Земля Героев», направленного на развитие Котельниковского района с опорой на уникальную историю Котельниково, ставшего оплотом победы в Сталинградской битве.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В числе достижений активистов проекта – победа заявки на создание парка «Аксайская Дубрава» в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимом Министерством строительства России. Благодаря этой победе в развитие городского пространства привлечено 85 миллионов рублей из федерального бюджета.

В конструктивных элементах парка «Аксайская Дубрава» будут отражены важнейшие вехи героической истории «Котельниково – Земли Героев».

Право высадить именные деревья было предоставлено нынешним Героям России, главам города Котельниково и исполнительному директору «ЕвроХим-ВолгаКалия».

- «ЕвроХим-ВолгаКалий» постоянный участник программ, направленных на развитие города и района. Замечательно, что у таких важных и значимых инициатив, как благоустройство города, патриотическое воспитание молодежи и прославление героических традиций нашего края, есть надежный партнёр в лице компании «ЕвроХим», - отметил глава города Котельниково Андрей Федоров.