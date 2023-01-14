В Волгоградской области уровень смертности снизился на 27,2%

В Волгограде и области естественная убыль населения составила превысила 15 тысяч человек Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области за 11 месяцев 2022 года на 27,2% снизился уровень смертности по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. При этом рождаемость в регионе также стала ниже – на 9,6%. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные Росстата по естественному движению населения с января по ноябрь.

За 11 месяцев 2022 года в Волгоградской области на свет появились 16 165 малышей, годом раньше с января по ноябрь родились 17 876 детей. Рождаемость в регионе снижается. Параллельно с этим сократился уровень смертности. В 2022 году за 11 месяцев скончались 31 299 волгоградцев, в 2021-м за этот период умерли 42 969 человек. Уровень смертности превышает рождаемость в 1,93 раза. В целом же в Волгоградской области с января по ноябрь 2022 года естественная убыль населения составила 15 134 человек.

По данным Росстата, в 2022 году (без учета декабря) в Волгоградской области было заключено 14 241 брак, за 11 месяцев 2021-го волгоградцы сыграли 12 030 свадеб. Вместе с тем увеличилось число разводов. В 2022 году жители региона развелись 10 033 раза, годом ранее зарегистрировано 9 537 разводов.

Что касается именно ноября 2022 года, то за месяц в области появились на свет 1 418 детей. В 2021-м в ноябре родились 1 635 малышей. Умер за последний осенний месяц 2022 года 2 641 волгоградец, в 2021-м скончались почти вдвое больше – 5 072 человека. Жители Волгоградской области женились 1 545 раз и развелись 942 раза в ноябре 2022-го, а годом раньше за месяц было зарегистрировано 820 браков и 853 развода.