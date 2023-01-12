Владимир Путин обсудил с Игорем Артамоновым социально-экономическое развитие Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В режиме видеоконференцсвязи обсуждалось социально-экономическое развитие Липецкой области.

В начале встречи Игорь Артамонов рассказал, какую поддержку регион оказывает мобилизованным жителям региона и их семьям, в частности, о том, как работает институт социальных кураторов. «Мы создали единое окно для решения возникающих проблем. По каждой семье сейчас имеем полную информацию, что ей необходимо: газ, вода, банковские каникулы – всё это находится на контроле, и мы с этим работаем», – сказал губернатор.

Игорь Артамонов рассказал о мерах, принятых для стабилизации региональной экономики в период действия санкций. Губернатор отметил, что в Липецкой области почти 300 предприятий с иностранным участием, из которых в 2022 году лишь несколько заявили об уходе из региона.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Конечно, возникали риски, что это дестабилизирует нам рынок труда. Но одни инвесторы заместили других. Все нормально, рынок труда это не пошатнуло», – подчеркнул руководитель региона и добавил, что Липецкая область продолжает привлекать инвесторов на крупные проекты. Так, начинается возрождение площадки Липецкого тракторного завода. Найдены компании, которые этим займутся, – белорусский холдинг «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг». Ожидается, что проект будет реализован за счёт присоединения участка к особой экономической зоне «Липецк».

Губернатор рассказал о достижениях липецких аграриев, завершивших год с достойными показателями. Липецкая область превзошла свой рекорд по сбору тепличных овощей – 168,2 тысячи тонн. Получен рекордный для региона урожай сои – 250 тысяч тонн, а урожайность этой культуры выше среднероссийской. Растёт экспорт – в среднем на 43% ежегодно. Инвестиции в региональный АПК на три года – 95 млрд рублей.

Игорь Артамонов подчеркнул, что в зоне особого внимания – доходы населения. «Темп роста реальной заработной платы у нас неплохой. Мы дважды увеличили зарплаты бюджетникам: на шесть процентов с января, с сентября ещё на шесть процентов «указным» категориям. Работаем с так называемой «серой» зарплатой. Сложная работа, но каждый раз, когда приходит предприятие за какими-то льготами, подрядами, контрактами, мы обращаем внимание, сколько платят, почему ниже средней по региону. Задаём эти вопросы. Процесс в целом идёт», – отметил Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов поблагодарил Президента России за решение увеличить сумму социальных контрактов. В Липецкой области эта программа пользуется большим спросом. Регион является одним из лидеров в ЦФО по числу заключённых соцконтрактов. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались больше шести тысяч человек. На 2023 год Липецкая область получила свыше 850 млн рублей из федерального бюджета в качестве субсидий на софинансирование программы соцконтракта. Это самая большая сумма в Центральном федеральном округе.

Рассказывая о развитии сферы здравоохранения, губернатор подчеркнул, что в регионе значительно снизилась смертность. По этому показателю субъект в первой пятёрке в России. В 2022 году в Липецкой области завершилось строительство ряда важных медучреждений, в том числе крупных – оперблока областного онкодиспансера, детской поликлиники в Липецке, женской консультации и детской поликлиники в Чаплыгинском районе.

Кроме того, губернатор представил Президенту проект возрождения детского лагеря «Прометей». В семи из 12 жилых корпусов уже проведён косметический ремонт. К лету обновят ещё несколько зданий, а также стадион, появятся лазертаг и верёвочный городок. Планируется строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса, крытого ледового катка, научно-технического центра с IT-кластером, оранжереи и глэмпинга. В этом году «Прометей» уже принял первых отдыхающих. Новогодние каникулы здесь провели больше 300 детей.

Президент спросил, как в регионе обстоят дела со стройкой. Игорь Артамонов рассказал, что в прошлом году темпы строительства немного снизились и пояснил, что для этого был ряд объективных причин, которые, к слову, никак не повлияли на выполнение нацпроекта. В частности, губернатор отметил, что с 2020 года почти 70% площади Липецка попадало в седьмую подлётную зону аэропорта. Из-за этого было выдано очень мало разрешений на строительство. В 2022 году вопрос решили, стройки возобновились.

Подводя итоги встречи, Владимир Путин поблагодарил руководителя Липецкой области за хорошо организованную работу по оказанию помощи мобилизованным и их семьям, а также отметил успехи региона в социально-экономическом развитии.

«В целом, конечно, Липецкая область у нас демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям – это рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, рынок труда. Действительно, на это нужно было с самого начала обращать внимание, и у вас это получилось, это очень хорошо», – подытожил Президент.