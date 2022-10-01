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Звезды1 октября 2022 15:10

Галерея современного искусства «Порт Волга» открылась в здании речного вокзала в Волгограде

В Речпорту можно увидеть работы 23 художников из разных уголков России
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Галерея разместилась на стенах винтовой лестницы Речпорта. Это работа Лены Романовской "Дурман обыкновенный".

Галерея разместилась на стенах винтовой лестницы Речпорта. Это работа Лены Романовской "Дурман обыкновенный".

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

1 октября в здании волгоградского Речпорта открылась галерея современного искусства «Порт Волга». Спускаясь или поднимаясь по винтовой лестнице с 1 на 6 этаж – к ресторану «Река» - волгоградцы могут увидеть работы 23 художников из Волгограда, Екатеринбурга, Москвы, Нальчика, Санкт-Петербурга, Грозного, Ульяновска, Петрозаводска. Это не только живопись, но и фотография, коллажи, видео-арты, скульптура, керамика, и даже VR-инсталляции и генеративное искусство. Первая экспозиция в этой галерее называется «В чем сила?».

-Это название сегодня, наверно, особенно актуально. Сила, наверное, в том, что у каждого из нас есть желание любить и создавать, - говорит спонсор выставки, волгоградкий бизнесмен Александр Малашкин.

Александр Малашкин рассказал, в чем сила.

Александр Малашкин рассказал, в чем сила.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пройдя 120 ступенек легендарной лестницы и поднявшись на 6 этажей, посетители выставки должны понять, в чем их сила.

- Это пространство нам поначалу казалось самым бестолковым – ну кто по этой лестнице будет ходить, - говорит о необычной локации для галереи Малашкин. – Теперь оно будет развиваться.

Встаьте перед зеркалом и посмотрите в себя. Автор видит силу в любви, в принятии себя, в умении говорит нет и многом другом.

Встаьте перед зеркалом и посмотрите в себя. Автор видит силу в любви, в принятии себя, в умении говорит нет и многом другом.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Идея этой экспозиции появилась у команды «Икры» 9 месяцев назад.

- Многие художники откликнулись. Сказали, «да, мне актуально транслировать ту силу, которая есть во мне, - говорит куратор выставки Алина Даулекталиева. – Когда мы задумывали выставку, был еще январь. Сегодня может казаться, что сила в другом, но мы говорим о созидательной силе. Авторы размышляли о силе локальной истории, места, времени, силе семьи, мысли, силе человека.

12 коллажей на тему "Сила человека". Изначально ребенок транслирует картину мира родителей, но постепенно должен ответить на вопрос, а кто же я.

12 коллажей на тему "Сила человека". Изначально ребенок транслирует картину мира родителей, но постепенно должен ответить на вопрос, а кто же я.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Посетить выставку волгоградцы смогут совершенно бесплатно. Галерея будет работать как минимум год. Чтобы внимательно рассмотреть все работы и инсталляции, понадобится час или больше.

Работы художников не только на стенах, но и над головами. Эта инсталляция посвящена экологии. Она создана из пластиковых пакетов, которыми засорены водоемы.

Работы художников не только на стенах, но и над головами. Эта инсталляция посвящена экологии. Она создана из пластиковых пакетов, которыми засорены водоемы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

От пластика страдают обитатели водоемов.

От пластика страдают обитатели водоемов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Монументальная работа о том, как обрести покой.

Монументальная работа о том, как обрести покой.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Художница создала это полотно из множества кусочков. Как из состояния стресса, бурления и кипения человек приходит к состоянию спокойствия. Сила человека - уметь переживать разные ситуации.

Художница создала это полотно из множества кусочков. Как из состояния стресса, бурления и кипения человек приходит к состоянию спокойствия. Сила человека - уметь переживать разные ситуации.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сила и в умении делать ошибки и учиться на них.

Сила и в умении делать ошибки и учиться на них.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ресторатор Оксана Малашкина смотрит работы волгоградской художницы Александры Матохиной.

Ресторатор Оксана Малашкина смотрит работы волгоградской художницы Александры Матохиной.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Улица Мира, 13. Этот дом можно увидеть целиков только собрав фотографии по кусочкам.

Улица Мира, 13. Этот дом можно увидеть целиков только собрав фотографии по кусочкам.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

А с чем у вас ассоциируется Волгоград?

А с чем у вас ассоциируется Волгоград?

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сила в месте, котором мы родились. Мошка, степь, камыш, арбузы - родное для каждого волгоградца.

Сила в месте, котором мы родились. Мошка, степь, камыш, арбузы - родное для каждого волгоградца.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

КультураКультура: изобразительное искусство