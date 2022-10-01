Галерея современного искусства «Порт Волга» открылась в здании речного вокзала в Волгограде

Галерея разместилась на стенах винтовой лестницы Речпорта. Это работа Лены Романовской "Дурман обыкновенный". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

1 октября в здании волгоградского Речпорта открылась галерея современного искусства «Порт Волга». Спускаясь или поднимаясь по винтовой лестнице с 1 на 6 этаж – к ресторану «Река» - волгоградцы могут увидеть работы 23 художников из Волгограда, Екатеринбурга, Москвы, Нальчика, Санкт-Петербурга, Грозного, Ульяновска, Петрозаводска. Это не только живопись, но и фотография, коллажи, видео-арты, скульптура, керамика, и даже VR-инсталляции и генеративное искусство. Первая экспозиция в этой галерее называется «В чем сила?».

-Это название сегодня, наверно, особенно актуально. Сила, наверное, в том, что у каждого из нас есть желание любить и создавать, - говорит спонсор выставки, волгоградкий бизнесмен Александр Малашкин.

Александр Малашкин рассказал, в чем сила. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пройдя 120 ступенек легендарной лестницы и поднявшись на 6 этажей, посетители выставки должны понять, в чем их сила.

- Это пространство нам поначалу казалось самым бестолковым – ну кто по этой лестнице будет ходить, - говорит о необычной локации для галереи Малашкин. – Теперь оно будет развиваться.

Встаьте перед зеркалом и посмотрите в себя. Автор видит силу в любви, в принятии себя, в умении говорит нет и многом другом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Идея этой экспозиции появилась у команды «Икры» 9 месяцев назад.

- Многие художники откликнулись. Сказали, «да, мне актуально транслировать ту силу, которая есть во мне, - говорит куратор выставки Алина Даулекталиева. – Когда мы задумывали выставку, был еще январь. Сегодня может казаться, что сила в другом, но мы говорим о созидательной силе. Авторы размышляли о силе локальной истории, места, времени, силе семьи, мысли, силе человека.

12 коллажей на тему "Сила человека". Изначально ребенок транслирует картину мира родителей, но постепенно должен ответить на вопрос, а кто же я. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Посетить выставку волгоградцы смогут совершенно бесплатно. Галерея будет работать как минимум год. Чтобы внимательно рассмотреть все работы и инсталляции, понадобится час или больше.

Работы художников не только на стенах, но и над головами. Эта инсталляция посвящена экологии. Она создана из пластиковых пакетов, которыми засорены водоемы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

От пластика страдают обитатели водоемов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Монументальная работа о том, как обрести покой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Художница создала это полотно из множества кусочков. Как из состояния стресса, бурления и кипения человек приходит к состоянию спокойствия. Сила человека - уметь переживать разные ситуации. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сила и в умении делать ошибки и учиться на них. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ресторатор Оксана Малашкина смотрит работы волгоградской художницы Александры Матохиной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Улица Мира, 13. Этот дом можно увидеть целиков только собрав фотографии по кусочкам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

А с чем у вас ассоциируется Волгоград? Фото: Геннадий БИСЕНОВ