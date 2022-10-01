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Общество1 октября 2022 8:57

Депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков попал под санкции США

Он вошел в список 30 сентября
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Алексей Волоцков попал под санкции со второго раза. Фото: Алексей Волоцков

Алексей Волоцков попал под санкции со второго раза. Фото: Алексей Волоцков

30 сентября состоялось подписание документа о присоединении к России четырех новых территорий. На торжественном мероприятии, где выступал президент, присутствовали сенаторы, депутаты, губернаторы. Госдепартамент США отреагировал на это в тот же день. На своем сайте опубликовал обновленный список высокопоставленных россиян, попадающих под санкции. Среди них есть и фамилия депутат Госдумы от Волгоградской области Алексея Волоцкова.

- Если честно, мне абсолютно фиолетово, - поделился с volgograd.kp.ru народный избранник. - В моей жизни от этого ничего не изменится. Я продолжаю работать, в том числе и на Донбассе. Помогать мирным жителям, помогать в организации нормальной жизни людей.

На сайте Департамента финансов США появился еще один список попавших под санкции россиян.

На сайте Департамента финансов США появился еще один список попавших под санкции россиян.

Алексей Волоцков один из немногих парламентариев попавших туда в последнюю очередь. В первую волну санкций он был в служебной командировке, поэтому не присутствовал на историческом заседании 22 февраля. Но как считает Алексей, включение в черные списки было неизбежно.

Кстати, семья волгогардца отнеслась к решению Госдепартамента равнодушно.

- Мы и раньше отдыхали в России в Кисловодске. Так что ни жену, ни дочек это не пугает. Единственная проблема, времени на отдых в последнее время совсем нет, - говорит депутат.

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