Депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков попал под санкции США

Алексей Волоцков попал под санкции со второго раза. Фото: Алексей Волоцков

30 сентября состоялось подписание документа о присоединении к России четырех новых территорий. На торжественном мероприятии, где выступал президент, присутствовали сенаторы, депутаты, губернаторы. Госдепартамент США отреагировал на это в тот же день. На своем сайте опубликовал обновленный список высокопоставленных россиян, попадающих под санкции. Среди них есть и фамилия депутат Госдумы от Волгоградской области Алексея Волоцкова.

- Если честно, мне абсолютно фиолетово, - поделился с volgograd.kp.ru народный избранник. - В моей жизни от этого ничего не изменится. Я продолжаю работать, в том числе и на Донбассе. Помогать мирным жителям, помогать в организации нормальной жизни людей.

На сайте Департамента финансов США появился еще один список попавших под санкции россиян.

Алексей Волоцков один из немногих парламентариев попавших туда в последнюю очередь. В первую волну санкций он был в служебной командировке, поэтому не присутствовал на историческом заседании 22 февраля. Но как считает Алексей, включение в черные списки было неизбежно.

Кстати, семья волгогардца отнеслась к решению Госдепартамента равнодушно.

- Мы и раньше отдыхали в России в Кисловодске. Так что ни жену, ни дочек это не пугает. Единственная проблема, времени на отдых в последнее время совсем нет, - говорит депутат.