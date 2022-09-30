В Волгограде собираются признать аварийным дом, построенный всего 6 лет назад

Администрацию обязали принять решение: сносить дом или нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда на улице Кирова, 101 стали делать котлован, многие удивлялись. Все время здесь был большой овраг, его хоть и засыпали и утрамбовали, но строить высотку? Но разрешение на строительство выдали и уже на стадии строительства начали продавать жилье, кстати, не самое дешевое. Продается оно и сейчас. «Однушка» от 3 до 4 миллионов, за «трешку» хотят шесть. Но пока. Цены могут измениться в одночасье. Все зависит от администрации, которую обязали решить вопрос: аварийный дом или нет.

В Госжилнадзор обратились жильцы дома. По стенам здания, сданного в 2017 году, пошли трещины, у кого-то перекосило стеклопакеты, где-то отвалилась плитка в ванной. Дом стало вести. И инспекторы, которые выезжали на место, сделали выводы: При осмотре дома были установлены повреждения конструктивных элементов дома, которые могут привести к снижению допустимого уровня надежности, прочности и устойчивости отдельных строительных конструкций и строения в целом, а также создать угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

Подобное заключение – повод признать дом аварийным. И не важно, сколько ему лет: 70 или всего 12. Но администрация, куда ушли документы, странно промолчала. Вернула техническое заключение по Кирова,101 без рассмотрения. Тогда госжилнадзор решил действовать по-другому: обратился в суд с требованием, чтобы чиновники приняли решение по дому. По сути, взяли на себя ответственность, если дом не признают аварийным, или закрепили за ним статус «аварийного» и тогда решали вопрос с расселением и компенсацией.

И суд встал на сторону надзорного органа и признал действие администрации (точнее бездействие) незаконным.

Кстати, сами жильцы разделились на два лагеря. Кто-то опасается за свою жизнь и готов ждать расселения и определенных неудобств, а кто-то считает, что понадобился участок под домом, поэтому из маленькой трещинки на стене делают большую проблему.

- Сам здесь живу, всё высосано из пальца, ничего не разрушается на глазах, - пишет свое мнение один из жильцов в соцсетях.