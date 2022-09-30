С начала сезона 28 человек отравились грибами в Волгоградской области

Не стоит брать незнакомые грибы. Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

В Волгоградской области настал рай для грибников. Ежедневные дожди и теплая погода привели к тому, что даже неопытный любитель тихой охоты возвращается корзиной груздей, маслят или шампиньонов. Ну а профессионалы ведут заготовки и продажу в промышленных масштабах. За килограмм грибов в зависимости от вида просят от 100 до 250 рублей. Но специалисты медики просят быть крайне осторожными с этим даром осенней природы, особенно купленным на рынке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в областном комитете здравоохранения Волгоградской области, с начала сезона в больницу №25 с острым отравлением грибами доставили 28 человек. Только за минувшую неделю там оказалось 8 человек, в том числе трое детей.

Именно для несовершеннолетних младше 14 лет лесные грибы особенно опасны, в том числе и неядовитые. У детей недостаточно ферментов, чтобы их переваривать. С одной сковородки могут поесть все члены семьи, а окажется в больнице только ребятня.

Поэтому медики настоятельно рекомендуют не включать в рацион детей этот опасный для них продукт. Следует внимательно относиться к нему и взрослым. Важна правильная обработка. Если вы все-таки отправились в сосняк или дубовую рощу за добычей, берите только то, что знакомо и вы уже пробовали. Не собирайте грибы вдоль дорог или населенных пунктов. Они имеют свойство «впитывать» в себя вредные вещества. Лучше взять с собой корзину или пакет, тогда меньше рисков, что продукт испортится до того момента, как вы донесете его до кухни. Обрабатывайте грибы в день сбора – не оставляйте на ночь.

Если вы почувствовали себя плохо после еды, приготовленной из маслят или «зонтиков», вызывайте «скорую». Без профессиональной помощи в этом случае не обойтись. В этом году не было летальных случаев, к счастью. Но они были в предыдущие года. Не рискуйте здоровьем детей и своим.