Арт-трансформация

Обновленные распределительные шкафы «Ростелекома». Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ

Этим летом жители Волгограда, прогуливаясь по улицам, обратили внимание на арт-объекты – оказывается, это обновленные распределительные шкафы «Ростелекома». Многие из них органично интегрировались в пространство городской среды и радуют волгоградцев и гостей города необычными рисунками и графикой. Граффити–проект национальный цифровой оператор реализует в нескольких регионах. Волгоград стал первым городом на Юге России, где подобная трансформация уже происходит.

Изображения, посвященные городу будущего, выбраны не случайно. «Ростелеком» сегодня выступает исполнителем национальной программы «Цифровая экономика» и создает технологические решения для умных городов. Компания разрабатывает и воплощает цифровые сервисы для городского хозяйства, управления дорожным движением, системами видеонаблюдения, оповещения, безопасности и другие технологии для жизни.

В центре внимания арт-концепции, выбранной для телеком-оборудования в Волгограде, – образы будущего, навеянные современными достижениями компьютерной индустрии, робототехники, цифровых технологий и, конечно же, космической отрасли, открывающие перед человечеством новые горизонты и возможности. Уникальную задумку для обновления облика распределительных шкафов воплотил в жизнь художник-граффитист участник шоу уникальных способностей «Я могу!» на «Первом канале», организатор выставки картин в направлении Spray Art Евгений Головьев.

Художник-граффитист Евгений Головьев. Фото: ПАО «Ростелеком»

С большим интересом приступил к реализации этого проекта. Самому было любопытно пофантазировать на тему будущего нашего города и постараться воплотить его визуально уже сегодня, побороться с серостью и невзрачностью, чтобы люди, проходя по улицам, ощущали сопричастность новому времени, прогрессу, мощному технологическому скачку, чтобы понимали, что позитивные изменения есть и они происходят каждый день и каждый час, и здорово поймать эту волну, двигаться с ней в одном направлении: учиться и применять цифровые достижения во благо себе и другим, - делится художник.

Распределительные шкафы на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском, на улице Канунникова в Ворошиловском, на улице Ополченской в Тракторозаводском районах.

Каждое граффити уникально, ни один из рисунков не повторяется, но вместе с тем все они объединены общим смыслом и выдержаны в едином стиле.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Граффити-проект призван трансформировать восприятие технических объектов нашей компании и помочь их эстетической интеграции в городское пространство. Мы на самом деле создаем будущее, цифровыми и технологическими решениями качественно улучшая современную городскую среду и направляя наши достижения на благо каждого жителей региона, — отмечает Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». — Поэтому вопросы окружавшего городского пространства для нас в числе приоритетных. Мы уже много лет очищаем небо от висящих на опорах кабелей связи, как собственных, так и других операторов, и переносим их под землю, в кабельную канализацию. Этот проект – следующий шаг в этом направлении».

Распределительные шкафы улице Чебышева в Советском, на проспекте Жукова в Дзержинском, на улице Титова в Краснооктябрьском районах.

В Волгограде новый облик получили десять распределительных шкафов «Ростелекома» на улице Чебышева в Советском районе, на проспекте Жукова в Дзержинском, на улице Титова в Краснооктябрьском, на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском, на улице Канунникова в Ворошиловском, на улице Ополченской в Тракторозаводском и на улице Кирова в Кировском районе. Волгоградцы единогласно поддерживают эту инициативу, считая, что такие рисунки делают улицы города эстетичнее.

«Очень интересное и необычное решение, вроде бы и в стиле граффити, но видно, что создано рукой художника, рисовал профессионал, красиво и со смыслом. Даже спросила у папы, что это за коробка, на которой теперь такая красота? Узнала, что это распределительный шкаф, где связываются провода для интернета. Думаю, будет здорово, если и другие технические сооружения в нашем городе будут украшены подобным образом», — поделилась Валентина Беглова, студентка 1 курса ВолГУ.

«Мне лично такое решение нравится прежде всего тем, что дети теперь видят на будках не разные нецензурные надписи и номера телефонов, а осмысленный, красивый эстетический объект. И им хочется уже не бросить рядом мусор, а отнестись к улице родного города с уважением, тоже своими руками сохранить красоту и порядок. Это и воспитание культуры, и эстетики. Очень здорово, что город преображается», — отметила Анна Богатырева, мама троих детей.

«Увидел такую необычную штуку и подумал о том, что мне нравится жить сегодня. Многие жалуются на что-то, вечно всем недовольны: властью, молодежью, политикой, ценами… А ведь в молодости мы мечтали о будущем, смотрели фильмы и читали книги о гениальных изобретениях. И я искренне рад, что сегодня своими глазами могу видеть новую цифровую эру, участвовать в ней, заходить в интернет с телефона и общаться со всем миром. И этот яркий распределительный шкаф напомнил о том, что вот он, новый век, век достижений и технологий, всего того, что еще несколько десятков лет назад казалось фантастикой. И, безусловно, приятно идти по обновленному проспекту, где сделали красивую прогулочную зону и видеть не серый шкафчик, а что-то привлекающее внимание, на что приятно посмотреть и увидеть смысл», - рассказал Николай Сергеевич Бабкин, пенсионер.

Волгоград на самом деле постепенно меняет свой облик, становясь красивее, современнее, благоустроеннее. Привычные места радуют глаз новыми объектами для отдыха горожан. Чего стоит только пойма реки Царица, ставшая центром притяжения для интересного и качественного времяпровождения волгоградцев всех возрастов.

Всеволод Петров, главный архитектор, заместитель директора центра компетенций по вопросам городской среды "ВЯЗ". Фото из личного архива

«Мы занимаемся развитием и проектированием городской среды, организовываем обсуждения с активными жителями, проводим встречи и мероприятия, посвящённые развитию Волгограда и его территорий, - говорит Всеволод Петров, главный архитектор, заместитель директора центра компетенций по вопросам городской среды "ВЯЗ". – Арт-проект Ростелекома по изменению внешнего облика распределительных шкафов и появлению ярких объектов на улицах города - важная часть преобразования города, органично продолжающая линию эстетической и качественной трансформации Волгограда как современного мегаполиса. Хочется верить, что граффити – проект получит свое продолжение и на других технических сооружениях региона.

Александр Синютин, председатель комитета молодежной политики Волгограда. Фото из личного архива

«Граффити – стиль любим молодежью. Такие изображения невольно притягивают юное поколение и содействуют развитию эстетического вкуса, если они качественны и несут в себе информационный посыл, - уверен Александр Синютин, председатель комитета молодежной политики Волгограда. – Тот факт, что проект воплощен профессиональным художником, его единый концептуальный стиль, интересная идея и интересное воплощение позволят молодым волгоградцам по-новому взглянуть на родной город, почувствовать свою сопричастность происходящим трансформационным процессам, и надеюсь, стать участниками улучшения качества городской жизни в плане эстетики, чистоты и культуры.

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