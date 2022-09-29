Волгоградским семьям рассказали, как втрое снизить расходы на услуги связи

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Связь, интернет и цифровые сервисы особенно важны в жизни каждой волгоградской семьи. На общение с близкими никаких денег не жалко, но, согласитесь, приятнее откладывать деньги на тот же отпуск, чем тратить баснословные суммы на то, что может обходиться в разы меньше? «КП-Волгоград» рассказывает, как оптимизировать семейные расходы на связь с помощью тарифа МТС.

Бывает, мы не задумываемся о тратах на мобильную связь и доступ к сети. Сегодня эти услуги нужны как воздух. Хочешь не хочешь, а счета приходится пополнять, чтобы оставаться на связи и в информационном поле, первыми смотреть новинки кино или работать на удаленке.

Взять среднестатистическую волгоградскую семью, где мама, папа, ребенок и бабушка с дедушкой. На один только интернет уходит минимум 700-800 рублей, а то и больше. Прибавить услуги мобильной связи (в среднем 400-500 рублей на одного члена семьи). Итого, чтобы банально позвонить ребенку в школу, спросить у супруга (супруги) как дела на работе или какие лекарства купить бабушке уходит немалая сумма – более 3 тысяч рублей в месяц!

Но эти расходы можно уменьшить втрое.

- Когда мы переехали в новую квартиру, пришлось поменять провайдера интернета, ТВ-приставки. Сумма в итоге вышла приличная. Платили также и за мобильную связь: мой, мужа, бабушкин и Кирюшин. Получалась общая сумма около 3 тысяч рублей. Это реально дорого! К тому же, с интернетом дома была беда, - поделилась своей историей известный блогер (mommy_toolya) и мама двоих детей Ольга Артемова. - Подруга посоветовала семейный тариф «МЫ МТС+». Хочу сказать, я была в шоке, когда поняла, сколько мы переплачиваем каждый месяц. Я перешла на новый тариф.

Известный блогер (mommy_toolya) и мама двоих детей Ольга Артемова. Фото: из личного архива

Сейчас семья Артемовых платит за связь для всей семьи всего 790 рублей в месяц.

- Я очень довольна! Минут по тарифу хватает на всю семью, а мы очень много общаемся. Трафика по мобильному и домашнему интернету тоже достаточно, даже с моей работой.

Вечерами Артемовы смотрят любимые передачи по ТВ и семейные фильмы. Кстати, первый месяц новичкам подарок – бесплатное подключение. За этот период можно оценить, сколько потратится минут и гигабайт интернета на всех членов семьи. А в подарок - промокод, дающий скидку на первые полгода (OIGA).