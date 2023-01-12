Кофе может ослабить иммунитет волгоградцев в холода

Безмерное употребление кофе зимой ослабевает иммунитет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время холодов человек рискует подхватить различные вирусы и бактерии. Поэтому зимой необходимо укреплять свой иммунитет, чтобы он защищал от различных болезней. Простые способы усилить иммунную систему назвал главный внештатный специалист по медицинской профилактике комитета здравоохранения Волгоградской области, главный врач регионального центра общественного здоровья Алексей Покатилов.

В зимний период иммунитет может ослабевать. Еще сильнее он снижается, если человек имеет вредные привычки, часто испытывает стресс, не высыпается. Поэтому волгоградцам важно правильно питаться, на это иммунитет ответит благодарностью и станет сильнее. На столе должны быть свежие фрукты и овощи, зелень, кисломолочные продукты, рыба, мясо, но обязательно не жирное. Также необходимо спать 7-8 часов.

- Необходимо избавляться от вредных привычек. Давно доказано, что табак нарушает функции лимфоцитов и провоцирует развитие так называемого искаженного иммунного ответа, что ведет к развитию у курильщика аллергических реакций и астмы. Этанол, содержащийся в спиртных напитках, тормозит выработку лейкоцитов, нарушает синтез лизоцима – фермента, непосредственно отвечающего за уничтожение бактериальной клетки, и иммуноглобулинов, - приводит слова Алексея Покатилова облздрав.

Лейкоциты гибнут в организме, даже при однократном употреблении алкоголя. А те, кто пьет его постоянно, абсолютно беззащитны перед разными инфекциями. Необходимо с осторожностью подходить и к употреблению кофе.

- Бесконтрольный многократный прием кофе также нарушает работу клеток иммунной системы, тем самым снижая иммунитет, - подчеркнул главный врач регионального центра общественного здоровья.

Алексей Покатилов отметил, что организм укрепляет вакцинация и активные образ жизни.

- Не секрет, что малоподвижный образ жизни приводит к снижению силы сердечных сокращений и тонуса сосудов, ухудшению кровоснабжения всех органов и систем. Замедление кровообращения ведет к накоплению в клетках и тканях продуктов обмена веществ, повышается «зашлакованность» организма, - уточнил врач.

Те, кто не ведет активный образ жизни, имеют проблемы с терморегуляцией, с объемом легких, что в конечном счете виляет на иммунитет. Физические упражнение укрепляют иммунную систему, увеличивают число клеток, которые убивают бактерии и вирусы.

Нарушаются процессы терморегуляции, связанные с реакцией сосудов на изменение температуры. Снижается жизненная емкость легких, ухудшается легочная вентиляция. Развивается гипотрофия мышечной ткани. Все эти процессы негативно влияют на состояние иммунной системы и ведут к резкому снижению иммунитета.

- Пользу приносят именно регулярные, не менее 5 раз в неделю, умеренные по силе и времени (20-40 минут в день) физические нагрузки: занятия фитнесом, езда на велосипеде, ходьба, бег трусцой, танцевальная аэробика, плавание, катание на коньках, - рассказал Алексей Покатилов.