Волгоградцы жалуются на космические счета за отопление в декабре

Отопление в декабре вышло почти золотым. Но за январь придется платить еще больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

Получив коммунальные платежки за декабрь 2022 года, волгоградцы не оценили новогодний сюрприз. Суммы за отопление в счетах оказались просто космическими. И не только за счет повышения тарифов, но и из-за количества потребленных гигакалорий. В среднем за тепло жители Волгограда вынуждены платить в полтора раза больше, чем в ноябре. Сайт volgograd.kp.ru решил напомнить, что делать, если приходится жить с открытой форточкой, как получить перерасчет и вернуть деньги за перетоп или холодные батареи.

«Декабрь получился золотой»

- Получили платежки за декабрь и сравнили суммы за отопление с прошлым месяцем, за декабрь сумма в два раза больше! То есть «Концессии» нам хотят сказать, что в теплом и дождливом декабре они нам усиленно топили? – возмущаются одни волгоградцы.

- При +12 градусах в квартире было +26 и что делать? – вопрошают другие.

- Двухкомнатная квартира в обычной девятиэтажке в Центральном районе, площадь 50 кв. метров. Только за отопление за декабрь 3070 рублей. В доме стоит прибор учета тепла. В квартирах дикая жара, все живут с открытыми форточками, - жалуются третьи.

- Декабрь получился золотой за ЖКХ. Газ для ГВС и газ для отопления выросли в 1,67 и в 1,58 раза соответственно, - приводят свои расчеты волгоградцы, у которых воду подогревают в домовом теплоузле.

По данным сайта pogodaiklimat.ru среднемесячная температура в декабре 2022 года в Волгограде была минус 3,9 градуса, в декабре 2021-го - минус 2,3 градуса. В ноябре 2022-го средняя температура плюс 2,3 градуса. Все три месяца были теплее нормы. Но по платежкам этого не заметно.

Мы сделали расчет на примере трехкомнатной квартиры. В декабре 2021 года жильцы отдали за тепло 3857 рублей, в ноябре 2022-го – 3488 рублей, а отопление за последний декабрь обошлось уже в 5182 рубля. По сравнению с прошлым годом плата выросла на 34%, если сравнивать с ноябрем – на 48,5%. В 2022 году тарифы на коммуналку поднимали дважды. Отопление подорожало на 4,4% с 1 июля и на 9% с 1 декабря.

Какой должна быть температура в квартире?

Согласно Правилам № 354, в жилых комнатах температура должна быть не ниже +18 градусов, в угловых помещениях – не ниже +20. Коммунальщики могут «притопить», но превысить норматив можно максимум на 4 градуса. Снижать температуру можно лишь с полуночи до пяти утра, и то не более чем на 3 градуса.

То есть днем температура в квартире с центральным отоплением должна быть от 18 до 22 градусов (от 20 до 24 в угловых комнатах), ночью – от 15 до 22 градусов (от 17 до 24 в угловых). За каждый час отклонения от нормы плата за коммунальную услугу снижается на 0,15% от ее размера.

Что делать и куда жаловаться в Волгограде, если в квартире холодно или слишком жарко?

Согласно пункту 105 Правил № 354, при перетопе и недотопе первым делом нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя коммунальных услуг. Это может быть ресурсоснабжающая организация, УК или ТСЖ, а телефоны должны быть у вас в платежке.

Дату и время обращения должны зафиксировать в журнале регистрации – с этого времени начнется отсчет, если нарушения качества услуги по отоплению подтвердятся во время проверки и будут зафиксированы в акте.

Назначить проверку должны не позднее, чем через 2 часа или же с согласовать с вами иное время. Если УК или ТСЖ не спешит фиксировать свои «грехи», акт могут подписать двое соседей и председатель совета многоквартирного дома. Но учтите, что для замера температуры понадобится не обычный градусник, а специальный пирометр. После, когда нарушения устранят, составят еще один акт. И на основании этих данных сделают перерасчет.

Если в перетопе или недотопе виновата ресурсоснабжающая организация, то за ее счет и будет перерасчет. Если же причина на внутридомовых сетях, то после УК или ТСЖ будет компенсировать ресурсникам потери.

Если коммунальщики не идет навстречу жильцам, пишите в Жилищную инспекцию Волгограда. Проще всего сделать это через ГИС ЖКХ, если вы зарегистрированы на госуслугах.

Напомним, два года назад жалобы на космические счета за отопление в Волгограде были массовыми. В городе даже организовали специальную комиссию по разбору ситуации. В итоге перерасчет получили жители десятков домов.

Вот только многие ли волгоградцы решатся жаловаться на перетоп в 20-градусные январские морозы, когда УК вполне может «прикрутить» отопление до не комфортного норматива.