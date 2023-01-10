В Волгограде от берега оторвалась льдина с мужчиной и собакой

Кадр с видео администрации Волгограда

В Волгограде днем 10 января мужчина вместе со своей собакой оказался на льдине, которую оторвало от берега. Инцидент произошел около полудня. Течение Волги оторвало от левого берега реки огромную льдину вместе с примершим к ней понтоном лодочной станции. На плывущей льдине оказались также мужчина и его четверолапый друг. Сами вернуться на берег они не смогли.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, на помощь уплывающим направили рейдовый буксирный теплоход. Обычно его используют зимой для обеспечения движения речных трамвайчиков, когда Волгу сковывает льдом из-за морозов. Теплоход в носовой части имеет ледокольное приспособление. Он пробился к понтону и взял его на буксир.

Мужчина и его собака были спасены. Они не пострадали. Не был брошен на произвол судьбы и понтон, он не уплыл вниз по течению. Спасатели его также доставили на берег и пришвартовали.