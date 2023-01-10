По качеству жизни Волгоград вошел в топ-6 худших городов России

Волгоградцы оказались недовольны жизнью больше других россиян. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал рейтинг качества жизни в 2022 году в городах с населением более 250 тысяч человек. Волгоград с оценкой в 55 баллов оказался в шестерке худших в России. Больше всего горожан не устраивает работа сфер ЖКХ и здравоохранения, а также уровень жизни в целом. Среди проблем также назвали готовность к переезду и экологию, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на результаты исследования.

Среди аутсайдеров рейтинга качества жизни с 55 баллами помимо Волгограда оказались Кемерово и Улан-Удэ. У Астрахани - 54 балла, по 53 – у Читы и Якутска. Зато у соседнего Волжского – 60 баллов, по мнению жителей главные проблемы там - готовность уехать и уровень жизни. Также как и для волгоградцев для волжан актуальны проблемы с ЖКХ и медициной. При этом конфликтность общественных отношений жителей второго города региона заботит больше экологии.

На первом месте с 79 баллами оказалась Москва. При этом больше всего жители столицы, как и волгоградцы, недовольны состоянием ЖКХ. Вот только работу этой сферы москвичи оценили куда выше. Также лучшими городами в России по качеству жизни стали Сочи, Грозный и Санкт-Петербург. В целом не жалуются на жизнь в Нижневартовске и Калининграде, Тюмени и Владикавказе, в Мурманске и Череповце.

Рассчитывали индекс качества жизни по данным социологического мониторинга настроений населения. Оценивали при этом уровень материального благополучия и потребительскую активность, качество медобслуживания и доступность покупки недвижимости, состояние экологии и качество образования, работу ЖКХ, ГИБДД и общественного транспорта, состояние дорог, а также вероятность попасть в ДТП или застрять в пробке.

Кроме того смотрели на риски в виде уровня преступности, увлечения алкоголем и бытового насилия. Оценивали также конфликтность, интерес к культуре, условия для бизнеса, протестную активность и готовность к переезду в поисках лучшей жизни.