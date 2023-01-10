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Общество10 января 2023 11:35

По качеству жизни Волгоград вошел в топ-6 худших городов России

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал рейтинг по итогам 2022 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцы оказались недовольны жизнью больше других россиян.

Волгоградцы оказались недовольны жизнью больше других россиян.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал рейтинг качества жизни в 2022 году в городах с населением более 250 тысяч человек. Волгоград с оценкой в 55 баллов оказался в шестерке худших в России. Больше всего горожан не устраивает работа сфер ЖКХ и здравоохранения, а также уровень жизни в целом. Среди проблем также назвали готовность к переезду и экологию, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на результаты исследования.

Среди аутсайдеров рейтинга качества жизни с 55 баллами помимо Волгограда оказались Кемерово и Улан-Удэ. У Астрахани - 54 балла, по 53 – у Читы и Якутска. Зато у соседнего Волжского – 60 баллов, по мнению жителей главные проблемы там - готовность уехать и уровень жизни. Также как и для волгоградцев для волжан актуальны проблемы с ЖКХ и медициной. При этом конфликтность общественных отношений жителей второго города региона заботит больше экологии.

На первом месте с 79 баллами оказалась Москва. При этом больше всего жители столицы, как и волгоградцы, недовольны состоянием ЖКХ. Вот только работу этой сферы москвичи оценили куда выше. Также лучшими городами в России по качеству жизни стали Сочи, Грозный и Санкт-Петербург. В целом не жалуются на жизнь в Нижневартовске и Калининграде, Тюмени и Владикавказе, в Мурманске и Череповце.

Рассчитывали индекс качества жизни по данным социологического мониторинга настроений населения. Оценивали при этом уровень материального благополучия и потребительскую активность, качество медобслуживания и доступность покупки недвижимости, состояние экологии и качество образования, работу ЖКХ, ГИБДД и общественного транспорта, состояние дорог, а также вероятность попасть в ДТП или застрять в пробке.

Кроме того смотрели на риски в виде уровня преступности, увлечения алкоголем и бытового насилия. Оценивали также конфликтность, интерес к культуре, условия для бизнеса, протестную активность и готовность к переезду в поисках лучшей жизни.

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