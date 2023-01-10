Под Волгоградом четверо подростков отравились антисептиком

Детей госпитализировали в больницу с отравлением. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградская полиция проводит проверку по факту отравления четверых воспитанников социально-реабилитационного центра Быковского района 8 января. Девочки 13, 14 и 16 лет, а также 14-летний подросток в тот вечер попали в больницу №25 с серьезным отравлением.

По предварительной информации, подростки пришли на медицинский осмотр и решили прихватить антисептик, чтобы повеселиться.

- В ходе проведенной проверки установлено, что подростки при вечернем медицинском осмотре из процедурного кабинета взяли две бутылки антисептика, который развели водой и выпили, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Дети почувствовали недомогание и пожаловались взрослым на плохое самочувствие. Пришлось срочно госпитализировать подростков в медучреждение – сначала в районную больницу, затем в всех пациентов перевезли в Волгоград. Сейчас воспитанники СРЦ находятся под присмотром врачей, их жизни уже ничто не угрожает.

- Четверо подростков продолжают лечение в центре острых отравлений. Девочка 14 лет в состоянии средней степени тяжести, остальные подростки 13, 14 и 16 лет находятся в относительно удовлетворительном состоянии, - прокомментировали в пресс-службе облздрава.

Сотрудники полиции продолжают проверку.