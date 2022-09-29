Волгоградский гериатр дал семь советов для активного долголетия

Эти простые и доступные для каждого правила помогут жить долго и счастливо Фото: "КП" Архив

Здоровье – это самое ценное, что есть у каждого из нас. От состояния организма зависит не только физическое самочувствие, но и духовное. Секретами активного долголетия с жителями Волгоградской области поделился главный внештатный специалист-гериатр Олег Кириллов. Эти простые и доступные для каждого правила помогут жить долго и счастливо.

Первое правило – вакцинация.

Новый коронавирус способен погубить иммунитет даже молодого и крепкого человека, а организму людей старшего возраста наносит порой непоправимый ущерб. Но не только ковид угрожает здоровью. Есть много других опасных инфекций, вызывающих самые разные осложнения. Поэтому специалист-гериатр Олег Кириллов называет эту меру ключевой.

- Пожилым людям рекомендуют проходить вакцинацию от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции. Вакцинация необходима также и от других инфекций, если есть риск заражения (ОРВИ, гриппа, острой кишечной инфекции), - говорит врач.

Прививка делается в поликлинике по месту жительства.

Правило второе – регулярные обследования.

Если в молодости не до этого, то на пенсии нужно выработать правило и как минимум проходить ежегодную диспансеризацию. Немало болезней, которые протекают без каких-либо симптомов, а посещение врача позволит своевременно приступить к лечению. Тем более, в нашем регионе есть самое современное оборудование для диагностики. Например, сеть центров амбулаторной онкологической помощи.

- Для примера, ресурс современной онкологии – это излечение в 95% случаях при выявлении заболевания на ранней стадии. Советую не отказываться от бесплатного медицинского обследования и обратиться в учреждение, к которому вы прикреплены, - рассказал врач Олег Кириллов.

Правило три – никаких вредных привычек.

Это правило актуально для людей всех возрастов, но особенно важно соблюдать его тем, кто мечтает о спокойной и счастливой старости. Курение и алкоголь сокращают жизнь на целые годы.

Четвертое правило – правильное питание.

Людям преклонного возраста особенно нужно придерживаться здорового рациона. Покупать только свежие продукты, помнить о том, что питание обязательно должно быть сбалансированным и правильно приготовленным. Нужно исключить жареное, да и сладким лучше не увлекаться. Лишний вес губителен.

- Людям преклонного возраста правильное питание помогает сохранять отличное самочувствие. Здоровый рацион наполняет жизненной силой и помогает бороться с заболеваниями, - продолжает внештатный специалист-гериатр Олег Кириллов.

Правило номер пять – больше двигайтесь.

Движение – жизнь. А людям старшего возраста полезна активность для поднятия настроения, общения с единомышленниками, позитивных эмоций. Плюс ко всему движение поможет минимизировать риски снижения мышечной массы и избежать переломов.

- Занятия спортом защитят сердечно-сосудистую систему от изнашивания и станут профилактикой развития атеросклероза и остеопороза, - говорит доктор.

Шестое правило – тренировать мозг.

Чтобы сохранять ясную голову, спокойствие, хорошие отношения с близкую и внутреннюю гармонию нужно продолжать активную интеллектуальную деятельность.

- После выхода на пенсию продолжайте трудиться умственно. Чтение классической литературы, решение головоломок и кроссвордов достойная замена пассивному просмотру телевизора, -советует Олег Кириллов.

Последнее седьмое правило – прогулки на свежем воздухе.

Не стоит много времени проводить дома за просмотром сериалов или телепередач. Прогулка в компании друзей или родных подарит хорошие эмоции, заряд энергии. Нужно гулять долго, не спеша, наслаждаться природой, если есть такая возможность. Или выходить в парк у дома. Ходьба в среднем темпе полезнее, чем кажется.

- Пешие прогулки позволяют нормализовать ритм дыхания и насытить организм кислородом; укрепить опорно-двигательный аппарат; получить необходимую дозу витамина D; улучшить мозговые и стабилизовать психическое состояние; сбросить лишние килограммы, - резюмирует внештатный специалист-гериатр Олег Кириллов.