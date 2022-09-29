В Волгограде и области привели в порядок дороги к главным туристическим объектам

Улицу Коммунистическую ремонтируют по всей ее протяженности Фото: Екатерина СИМОХИНА

Осенью традиционно завершается дорожный ремонт. Погода пока позволяет проводить обновление магистралей, тем не менее, на различных объектах работы либо уже завершены, либо близки к этому. В областном центре в 2022 году восстанавливают 6 улиц по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Почти все они ведут или находятся рядом с туристическими объектами города. На сегодняшний день работы выполнены или находятся в завершающей стадии, отметили на портале нацпроекта.

Улица Коммунистическая проходит по всему центру города, ее протяженность порядка 2,5 километра. Ремонтные бригады обновляют ее от улицы 7-й Гвардейской до Володарского. В начале лета был снят старый асфальт – более 32 тысяч квадратных метров. После этого началась укладка двух новых слоев покрытия, а также обновление колодцев и бордюров. Сейчас уложен один из слоев асфальта. Так как улица Коммунистическая серьезно загружена, основные виды ремонта проводятся ночью.

Улица Коммунистическая ведет не только к вокзалу, но и к пожарной каланче Фото: Екатерина СИМОХИНА

Восстанавливают дорогу и на улице Ленина между улицами Чуйкова и Мира. Подрядчик ремонтирует проезжую часть на площади 4,6 тысячи квадратных метров, а также приводит в порядок тротуар, бордюр, дорожные ограждения, колодцы. На перекрестках для удобства пешеходов занизили высоту бордюров.

Завершили ремонт и на Ленина, по которой от Комсомольского сада можно спуститься на Верхнюю террасу набережной. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Центральном районе комплексно отремонтировали улицу 10-й Дивизии НКВД на площади 2,2 тысячи квадратных метров. После демонтажа старого асфальта по привычной схеме были уложены два новых слоя, а также привели в порядок тротуары, бордюр, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Обновляемые проезжие части в центре Волгограда ведут к туристическим местам и паркам - Сурскому скверу, Комсомольскому саду, пожарной каланче, городскому детскому парку, вокзалу Волгоград-1, речпорту.

Дорога рядом с Сурским сквером, ведущая в Комсомольский сад, тоже новая. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Краснооктябрьском районе основательно отремонтировали разбитую дорогу на улице Лермонтова. Вдоль проезжей части впервые был проложен благоустроенный тротуар длиной 850 метров. Магистраль, ведущая к Мамаеву кургану, восстанавливалась все лето. В конце августа была нанесена новая разметка. В Ворошиловском районе в этом году ремонтные бригады вышли на улицы Ковенскую, Саши Филиппова, в Тракторозаводском – на улицу Михайлова.

Во время ремонта берутся пробы асфальта Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волжском в порядок привели улицы Ленинградскую, Циолковского, Чайковского, Профсоюзов, Пионерскую, 40 лет Победы, Ленина, дороги к причалу и оранжерейному хозяйству, от Дворца пионеров до пляжа.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Волгоградской области восстановили 16 дорог протяженностью 18 километров. В их числе – четыре участка первого пускового комплекса мостового перехода через Волгу, ведущего в Волго-Ахтубинскую пойму. Асфальт заменили спустя более чем 10 лет после открытия моста через реку.