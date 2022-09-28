В шести районах Волгограда пройдут массовые отключения электричества 29 сентября

Из-за ремонта электрооборудования в четверг сотни домов в Волгограде останутся без света Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде в четверг ожидаются массовые отключения электричества. Без света останутся сотни домов в шести районах города, некоторые улицы будут обесточены полностью. Энергетики в усиленном режиме готовят оборудования к холодам, работы не могут обойтись без временных коммунальных неудобств для горожан. 29 сентября электроснабжения не будет в Тракторозаводском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах, рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг- Волгоград».

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат на ул. Героев Тулы, ул. Латошинской, ул. Прохладной, 11, 13, 18, 47, в пер. Ключевом, 2, СНТ Мичуринец (5-7 квартал), Гидростроитель, Север, Мичурина-8, поселке Латошинка. В Дзержинском районе с 12.00 до 17.00 электроснабжения не будет в домах на ул. Можайской, 1-7, 2-12, 4а, 10а, 5а, ул. Колодезной, 3-7, 6, 10-16, 15, 16а, 17, 21, 20-26, ул. Ряжской, 43-59, 50-64, 56а, ул. Качинцев, 43, 48-56, 56а, 62, ул. Магистральной, 1-17, 2-22, 4а, 11а, 12а, 13а, ул. Тищенко, 4, ул. Беломорской, 10-38, 47-73, ул. Красноярской, 1-15, 2-22, 6а, 15а, 16а, 19, 21, 18а. С 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители адресов: ул. Севастопольская, 60-66, 65-73, 67а, ул. Грузинская, 49-61, 62-70, 70а, ул. Ленская, 63-75, 72-80, ул. Черноморская, 107-112, ул. Днестроская, 45-63, 59, 67, 69, ул. Каспийская, 99-109, 116-124.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся адреса: ул. Яблочная, 1-25, 1а, 2-38, 5а-5г, 25/1, 25/2, 25/3, 34а, 38/1, 38/2, ул. Панина, 1/2-1/12, 1/2а, 1г, 2-20, 2а, 2б, 2в, 4а, ул. Саврасова, 1-11, 2-12, ул. Карпинского, 1-11, 9/1, ул. Азизбекова, 1-15, 19-23, ул. Диккенса, 1-11, 2-12, 6а, ул. Мицкевича, 12, ул. Елецкая, 161, 167, 169, ул. Саранская, 145-153, 160-172, 166а, 170а, 172а, ул. Новоузенская, 94-98, 94а, ул. Юрия Долгорукого, 28а. С 8.00 до 17.00 обесточат ул. Ужгородскую, 76а, 78, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112-128, ул. Тирольскую, ул. Купавинскую, ул. Рублева, ул. Тарханскую, ул. П.Ангелиной, ул. Куприна, ул. Вишневского, ул. Калиновскую, ул. Медведицкую, СНТ Спартак, Прогресс.

В Советском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 16.00 возникнут у жителей ул. Мушкетова, 1-9, 1а, 2, 2а, 4а, 4-22, 17-89, 24а, 26-64, 47а, 62а, 64а, 64б, 64д, 66-70, 67а, 68а, 69а, ул. Абоянской, 1, 2, 3, 4, ул. Фомина, 5-15, 6-8, 7а, 8а, ул. Транспортной, 3, 4, 9, ул. Школьной, 1-5, 2-12, 8а, ул. Колхозной, 1-13, 2-12, 2г, 12а, 14-18, ул. ЛЗС, 1, 2-12, 2/1, 3, 7, 9, 13, 14-24, ул. Палиашвили, 1-99, 1а, 2-68, 18а, 74-150, 88а, 88б, 90а, 101-131, 132а, 133а, 135-205, 138а, 144а, 181б, ул. Совхозной, 2а, 2-10, 3д, ул. Песчаной, 1г, 1б, 3, 5, 7а, ул. Ольховской, 1-11, 4, пер. Ольховского, 2-6, ул. Кирова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, ул. Овсяной, 3.

В Кировском районе отрубят свет с 9.00 до 17.00 на ул. Тополевой, 5а, 9, ул. Воронкова, 29а, ул. Зоологической, 1-7, 4-22, 13/1-15, 26-28, ул. Красноуфимской, 33-47, ул. Короленко, 4-38, 29, ул. Белинского, 1-23, 4а-26, ул. Шекспира, 4-32, 5-35, ул. Омской, 18-28, 19-33, ул. Кирова, 10-14, ул. Астраханской, 2-8, 3/1-5, ул. Успенского, 1-19, 4-8, ул. Селищева, 1-15, 2-22, ул. Добролюбова, 2-10, 5, 16-34, в пер. Ключевом, 8, 8а, 17-19, 9, пер. Краснодонском, 4-12, пер. Базарном, 2-14, 3-19, пер.Короленко-1, 1, 2/1, 2/3, пер. Короленко-2, 13-25. В Красноармейском районе с 9.00 до 14.00 обесточат дом №99 на ул. Удмуртской.