Волгоградские казаки собирают взвод для участия в спецоперации

Волгоградские казаки формируют взвод, чтобы поехать на фронт. Фото: Юрия Желваков, Вконтакте.

Казаки Волгоградской области формируют взвод стрелков для участия в спецоперации на Украине. Уже порядка тридцати добровольцев, которые не попали под частичную мобилизацию, готовы поехать в зону СВО, чтобы защищать границы нашей страны. «КП-Волгоград» пообщалась с заместителем атамана станицы Михайловской Юрием Желваковым.

- В самом начале СВО все мои сослуживцы были уверены, что Родина призовет нас на службу, но этого не произошло, - говорит казак.

Волгоградские казаки неоднократно обращались к властям. Им пообещали, что соберут отдельную казачью роту, которая должна войти в состав регулярной армии.

- Казаки восприняли данную новость с энтузиазмом! – признается Юрий Желваков.

Но тут началась частичная мобилизация. Многие из тех, кто реально рвется в бой, не получили повестки. Причины разные – у кого возраст, кто-то вообще в армии не служил. Однако есть и те, у кого за плечами горячие точки. Всех этих людей объединяет одно – желание защищать Родину.

- Когда началась мобилизация, мы решили собирать взвод, - продолжает Юрия Желваков. – В настоящий момент приняли 18 человек, еще более 10 на рассмотрении. Берем только тех, кто действительно сможет участвовать в спецоперации. Взвод формируется на принципе добровольности, в первую очередь из числа казаков. Я обязуюсь вернуть всех живыми.

Уже после 10 октября казаки отправятся в Волгоград в 255-й мотострелковый полк 20-й дивизии. Весь личный состав взвода подпишет контракты с Минобороны,

- Имеется предварительная договоренность с руководством дивизии о том, что взвод будет служить именно в сформированном виде при назначении командира взвода из числа офицеров дивизии. Состав взвода 21 человек, соответственно, в случае набора 42 человек будет два взвода и так далее, - рассказал Юрия Желваков.

На месте казакам выдадут экипировку, бронежилеты, но для полного укомплектования добровольцам требуется помощь.

- Мы частично укомплектованы самым необходимым, но таких бойцов из числа добровольцев, к сожалению, единицы. Мы уже централизованно закупаем необходимые элементы экипировки и обмундирования, специальные медицинские средства и препараты для нужд взвода, но наши финансовые возможности сильно ограничены, - объяснил Юрия Желваков.

Казаки будут рады любой помощи. Оказать ее могут как простые люди, так и предприятия, фермеры, бизнесмены, власти. Также добровольцам требуются врачи для обучения личного состава навыкам оказания первой медпомощи.

- Будем благодарны даже просто письмам, сообщениям со словами поддержки и понимания наших идей и действий! – резюмировал Юрия Желваков.

Все интересующие вопросы можно задать по номеру телефона 8-927-52-15-960 (Юрий Желваков).