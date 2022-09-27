КП-Волгоград и региональное отделение ФСС проведут круглый стол, посвященный электронным сервисам

Фото: Эльмира Ким

Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ совместно с КП-Волгоград подготовили круглый стол, который начнет свою работу 29 сентября 2022 года в 15.00 в Региональном информационно-аналитическом центре (РИАЦ) по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 19а, 1-й этаж.

Спикеры и темы круглого стола:

– Гладких Павел Дмитриевич, управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

– Сибирцева Марина Вячеславовна, руководитель группы организации предоставления государственных услуг.

Тема выступления «Государственные услуги ФСС в электронном виде: итоги 2022 года».

– Куклина Наталья Александровна, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам.

Тема выступления «Проактивные выплаты. Преимущества личного кабинета для граждан и работодателей».

– Черненко Наталья Владимировна, главный бухгалтер ОАО «Хлебозавод № 5».

Тема выступления «Проактивные выплаты в действии».

– Стяжкин Алексей Олегович, начальник отдела информатизации.

Тема выступления «Новые возможности мобильного приложения «Социальный навигатор».

– Щетинина София Анатольевна, заместитель начальника отдела социальных программ.

Тема выступления «Электронный сертификат как способ получения технического средства реабилитации».

Приглашаем к участию представителей СМИ, журналистов, блогеров и всех заинтересованных в получении информации по заявленной теме. Аккредитация по почте elmira.kp@mail.ru или по телефону +7-909-393-12-31.

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