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Общество27 сентября 2022 11:00

КП-Волгоград и региональное отделение ФСС проведут круглый стол, посвященный электронным сервисам

в прямом эфире можно будет узнать о новых возможностях мобильного приложения «Социальный навигатор», преимуществах личного кабинета, нюансах получения проактивных выплат
Фото: Эльмира Ким

Фото: Эльмира Ким

Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ совместно с КП-Волгоград подготовили круглый стол, который начнет свою работу 29 сентября 2022 года в 15.00 в Региональном информационно-аналитическом центре (РИАЦ) по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 19а, 1-й этаж.

Спикеры и темы круглого стола:

Гладких Павел Дмитриевич, управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Сибирцева Марина Вячеславовна, руководитель группы организации предоставления государственных услуг.

Тема выступления «Государственные услуги ФСС в электронном виде: итоги 2022 года».

Куклина Наталья Александровна, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам.

Тема выступления «Проактивные выплаты. Преимущества личного кабинета для граждан и работодателей».

Черненко Наталья Владимировна, главный бухгалтер ОАО «Хлебозавод № 5».

Тема выступления «Проактивные выплаты в действии».

Стяжкин Алексей Олегович, начальник отдела информатизации.

Тема выступления «Новые возможности мобильного приложения «Социальный навигатор».

Щетинина София Анатольевна, заместитель начальника отдела социальных программ.

Тема выступления «Электронный сертификат как способ получения технического средства реабилитации».

Приглашаем к участию представителей СМИ, журналистов, блогеров и всех заинтересованных в получении информации по заявленной теме. Аккредитация по почте elmira.kp@mail.ru или по телефону +7-909-393-12-31.

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БИЗНЕС-ПРЕСС