Игорь Артамонов обсудил с руководителями предприятий специфику работы в период частичной мобилизации

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В беседе приняли участие представители промышленных, сельскохозяйственных и других компаний. Обсуждалась работа в период проводимой в России частичной мобилизации.

От некоторых предприятий поступили обращения, касающиеся ситуации с кадрами – ряд сотрудников призван в армию по частичной мобилизации, некоторые ушли на фронт добровольцами. В связи с этим среди руководителей различных организаций появилась обеспокоенность, связанная с дальнейшим обеспечением деятельности компаний.

Губернатор заверил, что регион готов оказывать предприятиям содействие, необходимое для полноценного функционирования отраслей экономики региона. «Мы все понимаем, что перед нами поставлена важнейшая задача по обеспечению безопасности государства, и её надо выполнить. При этом нельзя допустить критических ситуаций в экономике региона. Мы готовы предметно рассматривать ситуацию на каждом предприятии и при необходимости обращаться за разъяснениями в Министерство обороны России», – сказал Игорь Артамонов.

Губернатор поручил своим заместителям детально разбираться в каждой ситуации и оказывать содействие в организации взаимодействия с военкоматами там, где это необходимо.

В завершение встречи Игорь Артамонов поблагодарил руководителей предприятий за их активную гражданскую позицию и за помощь, оказанную сотрудникам, которые отправились защищать Родину.

«Очень радует то, как наши предприятия поддерживают своих работников. Одни сохранили денежное содержание тем, кто призван в армию, другие выплатили материальную помощь, третьи собрали сухпайки и медикаменты. Это пример и истинного патриотизма, и большого уважения к тем, кто сражается за безопасность нашего государства», – отметил Игорь Артамонов.