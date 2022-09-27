«ЕвроХим-ВолгаКалий» содействует прогрессу женщин в компании

Фото: Ирина СИМОНОВА

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» одной из первых в России перешла к более устойчивым моделям развития, которые строятся на принципах ESG (ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления).

Основные ESG - трансформации "ЕвроХима" - проекты, направленные на развитие инфраструктур городов присутствия, создание благоприятных социальных условий, защита окружающей среды, а также на высокое качество корпоративного управления, которое обеспечивается в том числе и в создании равных условий труда.

Поэтому в актуальные задачи для «ЕвроХим-ВолгаКалия» входит развитие равных возможностей в рабочей среде и поддержка женского лидерства.

Прекрасным примером успешного содействия профессиональному развитию женщин в компании стало участие сотрудниц на международном конкурсе «Талантливая женщина в добывающей отрасли» от некоммерческой организации Women in Mining Russia (WIM).

В финал конкурса в номинации «Наставник года» от предприятия вышла начальник Учебного центра Марина Зезекало. За годы своей работы Марине Юрьевне удалось внести существенный вклад в совершенствование методов и программ обучения работников. Достичь успеха в руководящей должности, по ее мнению, помогли такие качества, как целеустремленность и умение отстаивать свою точку зрения.

«Участие в таком масштабном и важном конкурсе - еще один вызов, который станет мощном двигателем развития моей карьеры. Но я вижу потенциал этого проекта еще и в том, что это может стать эффективным инструментом для повышения привлекательности горнодобывающей отрасли среди молодых специалистов, в том числе и для молодых девушек» – поясняет Марина Зезекало.