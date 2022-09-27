После трагедии в Ижевске в детских садах и школах Волгограда усилят меры безопасности

Чаще всего в школах сидят возрастные охранники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия в школе Ижевска и 17 жизней, которые она унесла, в очередной раз заставляет задуматься о безопасности детей и педагогов. Во многих регионах приняли решение ужесточить контроль за теми, кто входит в школу. Волгоград не стал исключением. Во всех школах областного центра усиливают пропускной режим. С 27 сентября в образовательные учреждения: школы, сады, пустят только учеников и сотрудников. Родители останутся за дверьми. Пройти можно будет, если есть предварительная договоренность с педагогом.

Соответствующие бумаги уже получили все директора. Но, по сути, это ничего не меняет.

Проходить в школу было запрещено и до этого. Родители уже забыли, как выглядят классы или кабинет директора еще со времен пандемии. Все вопросы решаются на улице либо через звонки и соцсети. Где-то с этим строже: например, в лицее №5 на входе железная дверь с глазком и грозный охранник, которому нужно согласие педагога для прохода родителя. Где-то всегда можно подмигнуть сидящему дедушке и с заветными «я на минуточку» прошмыгнуть внутрь.

Будет ли сейчас иначе – большой вопрос. Ведь во время перемены дети все равно выбегают на пришкольную территорию, а во время пересменки единым потоком идут внутрь. Зайти чужаку можно практически всегда. Ну а возрастные сторожа ЧОПов, как уже доказала не одна трагедия, не могут остановить вооруженного человека.

Но быть готовым надо. Например, напомнить педагогам, как себя правильно вести, если вдруг слышны взрывы или крики. Паника ведет к дополнительным жертвам.

- С персоналом и учениками запланировано проведение внеочередных инструктажей для отработки алгоритмов действий в случае нештатных ситуаций, - пояснили в комитете образования администрации Волгограда.

Во всех школах есть тревожные кнопки, есть камеры видеонаблюдения. Но и в Ижевске это было. Остается надеяться на усиление бдительности персонала и охраны. Цена расслабленности слишком высока.