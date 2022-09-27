В Волгограде водителя избили битой за то, что пропустил пешеходов на дороге

Григория СУворова увезли на "скорой" из полиции в больницу. Фото: предоставлено героем публикации

В соцсетях появился клич о помощи. Волгоградка ищет свидетелей дорожного конфликта с участием ее свекра Григория Суворова. Мужчину избили за то, что он пропустил пешеходов не на «зебре».

Все произошло в воскресенье. Григорий Суворов вместе с сыном, снохой и женой ехал по улице Кирова в Волгограде на своем Hyundai Solaris. Напротив 56 школы женщина с ребенком начала переходить дорогу, причем не по пешеходному переходу, а в 2-3 метрах от него. Мужчина остановился, чтобы пропустить людей. Сзади начали сигналить из-за вынужденной остановки. Нетерпеливым оказался водитель Renault Logan. Он обогнал машину Суворова и вышел из машины.

- Он попытался объяснить отцу правила дорожного движения, что пешеходы должны были идти по «зебре», - рассказывает участник происшествия сын Дмитрий Суворов. - Завязался словесный конфликт. Водитель «Рено» вплотную приблизился к отцу – я его оттолкнул. Мы уже собирались уезжать, когда он вернулся, но уже с битой. С размаху ударил отцу по голове. Тогда я тоже напал на него, каюсь, очень разозлился. Началась драка, я пытался отобрать биту, которой мне, кстати, тоже досталось по плечу и спине. В итоге один из свидетелей конфликта – жаль не спросил его как зовут - помог отобрать «оружие». Мы с отцом скрутили обидчика.

К месту ЧП подъехала машина ДПС. Все немного успокоились. Семья Суворовых поехала в полицию, откуда Григория забрали на «скорой» в больницу зашивать разбитое лицо. Через 20 минут в отдел добрался и нетерпеливый водитель. Обе стороны написали заявление.

- Представляете, владелец Рено сказал, что напал на нас из-за того, что мы якобы кричали «Слава Украине», - возмущается Дмитрий. - Но я сам русский, у меня брат двоюродный участник СВО, самого могут мобилизовать и я бегать не стану. Неужели я могу что-то подобное крикнуть?

Разобраться в дорожной драке предстоит полиции. У следователей есть десять дней, чтобы решить, возбуждать ли уголовные дела. Побои есть у всех, больше всего досталось Григорию Суворову. Его направили на консультацию к окулисту и неврологу. Ну а родственники тем временем ищут свидетелей, которые могли бы прояснить ситуацию силовикам.