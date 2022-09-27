Волгоградцам рассказали, призывают ли неслуживших выпускников военных кафедр и нужно ли самим покупать бронежилет

В РФ с 21 сентября началась частичная мобилизация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На горячую линию по частичной мобилизации Волгоградской области ежедневно приходят десятки вопросов, которые волнуют самих резервистов, их родных и близких. Мы собрали самые важные и актуальные ответы на сегодняшний день, 27 сентября.

Могут ли призывать выпускников военных кафедр и вузов?

Так, супруга окончившего военную кафедру политехнического университета, но не служившего в ВС РФ волгоградца поинтересовалась, могут ли мужчину призвать в рамках мобилизации.

- Да, на службу по мобилизации могут быть призваны выпускники военных вузов (прошедшие обучение военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса), выпускники военных учебных центров и кафедр при государственных вузах (в случае, если если освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе), - отвечают специалисты горячей линии.

Однако стоит учесть, что каждый конкретный случай рассматривает призывная комиссия.

Должен ли военнослужащий покупать форму и бронежилет?

Еще один волнующий волгоградцев вопрос – должен ли мобилизованный за свой счет покупать военную форму и бронежилет.

- Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку. Если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может использовать ее, - поясняют резервистам.

Если пришла повестка, обязательно ли мобилизуют?

Супруга 47-летнего рядового в запасе сообщила о том, что мужчина получил повестку и спрашивает, законно ли это? Повестку может получить любой резервист, этот документ обязывает гражданина явиться в военкомат, где уже окончательное решение принимает комиссия.

- Если основания для отсрочки есть, вас не призовут. В приоритетном порядке подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет. Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или в суд.

Попадают ли под мобилизацию резервисты с категорией В?

Да, в период частичной мобилизации граждане с категориями А, Б, В подлежат призыву. Не подлежат непригодные к службе, у которых в военнике стоит категория Д.

Смогут ли мобилизованные позвонить родным?

Да, пока идет военная подготовка, призванные на службу смогут общаться с родными и близкими.

- В военной части звонить близким можно будет с собственного кнопочного телефона или местного телефона, с разрешения командира части в определенное им время, - пояснили жителям региона.

Могут ли призвать студентов?

Нет, студенты не попадают по частичную мобилизацию, которая проводится в Волгоградской области и стране. Это касается всех, кто учится очно в вузах с государственной аккредитацией и не находится в запасе. Студенты магистратуры и аспирантуры получат отсрочку.

Могут ли мобилизовать иностранцев?

Иностранные граждане, которые находятся на территории РФ, не будут призываться на военную службу.

- Мобилизация касается граждан РФ. Иностранные граждане могут добровольно прийти на службу в армию России, - объяснили жителям.

Могут ли родные мобилизованного уехать за границу?

Да, могут. Никто не ограничивает их право на передвижение.

- Запрета для выезда семьи мобилизованного гражданина за границу нет, - ответили на горячей линии.

Напомним, чтобы получить ответы на волнующие вопросы по частичной мобилизации необходимо обратиться телеграм-бот @mobilizatsia34_bot или позвонить по номеру 122 (с 8:00 до 20:00 без выходных).