Сотни домов в шести районах останутся без электричества в Волгограде 27 сентября

Во вторник электричество отключат в шести районах города Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник, 27 сентября, волгоградцев ожидают масштабные отключения электричества. Без света останутся сотни домов в шести районах Волгограда. На большинстве адресов электроснабжения не будет в течение восьми часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электричество временно отключат в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе свет отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Ясной, 6-44, 7-55, 23а, 28а, 28б, ул. Лазурной, 16-24, 24/1, 24/2, ул. Муромской, 1-21, 2-14, 4б, 21а, ул. Янтарной, 66-84, 67-83, ул. Могилевича, 55-73, 60-68, ул. Котельникова, 28-54, 53-71, 53а, ул. Метростроевской, 43а, 45, 54, 57, 60-78, ул. Боткина, 68, 70, 88, ул. Новая, 32, 38, 44, 48-54, ул. Водопадной, 1-11, 2-20, ул. Бакунина, 1, 5, 11, 17, ул. Мечетинской, 3, 14а-24а, ул. Баумана, 57-75, 66-84, ул. Саратовской, 1-11, 2-18, 11а, 18а, ул. Луговского, 56а, ул. Базовой, 1, 2-8, 3, ул. Щепкина, 10-54, 11-55, ул. Могилева, 48-58а, 43-53, в пер. Ногина, 5, 6, 11, 12, пер. Памирском, 6, 1, 5, пер. Красина, 3-11, 4-10, пер.Красина, 13-25, 14-32. С 9.00 до 12.00 обесточенными будут СНТ «Мичурина-8», Север, дома на ул. Героев Тулы, 4д, 13, 17, 20, 82, 90а, 90, 92, 93/97, 93/104, 93/127, 94, 94а, 96, 98, 100, 104, 108, 110, 112, 116, 118, 118а, 120, 126, 134а, 136, 140, 142, 142а, 144, 150, 154, 158, 162, 164, 166, 170, 178, 180, 190, 192, 198, 200, 208, 212, 212а, 226, 228, 232, 234, 236, 242, 246, 252, 256, 258, 266, 268, 272, 276, 280, 284, 288, ул. Прохладной, 11, 13, 18, 47, в пер. Ключевом, 2, 14, на ул. Латошинской, 1б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 8г, 8д, 8ж, 8к, 14б, 14д, 14к, 14л, 14м, 14н, 14р, 14с, 18, 20, 21, 22, 22а, 22д, 24, 24а, 28б, 30, 30б, 30д, 30к, 32б, 32ж, 32и, 32к, 30л, 38б, 38в, 38г, 38к, 40к, 42б, 60-68

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей ул. Прибалтийской, 4-10, ул. Долинной, 16-68, 17-71, 31а, 33а, ул. Магаданской, 1-17, 2-18, ул. Тираспольской, 1-15. В Дзержинском районе с 13.00 до 17.00 обесточат ул. Кубанскую, 41-47, 42-46, 46а, ул. Пермскую, 5, 17, 21-27, 24-40, 28а, с 9.00 до 17.00 - ул. Севастопольскую, 60-66, 65-73, 67а, ул. Грузинскую, 49-61, 62-70, 70а, ул. Ленскую, 63-75, 72-80, ул. Черноморскую, 107-112, 112, ул. Днестровскую, 45-63, 59, 67, 69, ул. Каспийскую, 99-109, 116-124.

В Ворошиловском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Лобачевского, 1-11, 1д, 1е, 2-22, 2а, 9а, 14а, ул. Палладина, 2-12, 2а, 19, 21, 21а, 21б, ул. Карело-Финской, 15-19, 25, ул. Автозаводской, 27-33, ул. Темрюкской, 1-21, 4-10, 8а, 11а. В Советском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся дома на ул. Докторской, 104-118, 105-111, 109а, 112а, ул. Сталеварной, 102-116, 102а, 103-111, ул. Савеловской, 102, 102а, 102б, 111, ул. Крепильной, 103-111, ул. Монтерской, 103-109, 106-108, 124-132, ул. Некрасова, 103-113, 110, ул. Шахтерской, 102, 109.

В Кировском районе с 9.00 до 12.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители адресов: ул. Ртищевская, 1-45, 2-24, ул. Каменная, 1-17, 2-14, ул. Камышанская, 1-3/2, 2-8, ул. Пилотская, 13, ул. Покровского, 1-45, 2-36, ул. Покровского 1-й проезд, 1-7, 4, ул. Покровского 2-й проезд, 4-6, 5-7, ул. Покровского 3-й проезд, 2-8, 3-7, ул. Покровского 4-й проезд, 3-7, 4-6, ул. Покровского 5-й проезд, 3-7, 4-8, ул. Покровского 6-й проезд, 3-5, 4-6, ул. Покровского 7-й проезд, 3-5, 4-6, ул. Покровского 8-й проезд, 3-7, 4-6, ул. Майская, 86-146, 97-145.