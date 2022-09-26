Волгоградским резервистам рассказали, какие документы стоит оформить перед сборами

В России проходит частичная мобилизация. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области, как и в других регионах России, в эти дни проходит частичная мобилизация. Часть резервистов уже уехала на сборы, другие в ожидании повесток. У большинства призванных на защиту Родины остаются семьи, родители, которые будут не только ждать родных домой, но и возьмут на себя часть обязательств по оплате коммуналки, кредитов, получении писем и прочего. «КП-Волгоград» узнала у юристов, какие документы нужно оформить призывникам.

Для этого необходимо сесть и написать список всех обязательств, которые возложены на резервиста, подготовить необходимые документы и договориться, как и кто будет их исполнять.

- Оформлять доверенность нужно в зависимости от того, какие именно вопросы надо будет решить вашим родственникам на время мобилизации. Например, управление транспортным средством, введение дома в эксплуатацию, оформление земельного участка, представление интересов в ИФНС в случае подачи декларации в связи с продажей имущества, в страховые компании- для оформления страхового полиса и так далее, - говорит юрист Юлия Катрышева.

Затем найти нотариуса, все обсудить и договориться о согласовании необходимых документов дистанционно (ради экономии времени), а в назначенное время приехать и подписать их. Юристы предупреждают, что доверенностей может быть несколько.

- Прежде всего, нужно оформить нотариальные доверенности на близких родственников женского пола (супругу, маму и других) на получение корреспонденции, оплату коммунальных услуг, оплаты кредитов, ипотеки, а также на счета, иные активы, - советует адвокат Тимур Матурин. – Доверенность необходимо оформлять на максимальный срок (на 3-5 лет). Если нет прямых наследников или есть спорные моменты, я бы посоветовал на всякий случай оформить завещание.

Также стоит оставить родным (доверенному лицу) доступ к госуслугам, банковским счетам.

Мобилизованные могут не переживать по поводу работы – за ними сохранятся рабочие места и трудовой договор. Во время службы волгоградцы будут получать выплаты по контракту. Родные, указанные в доверенности, смогут вносить кредитные платежи. Если будут проблемы, юрист Юлия Катрышева советует реструктуризировать займ или оформить отсрочку платежей.

- Банками разрабатываются специальные программы кредитных каникул или реструктуризации по обязательствам мобилизованных граждан. Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заёмщиков, если они находятся у них на иждивении, - говорит юрист Юлия Катрышева.

Стоит помнить, что мобилизованный обязан платить алименты, если они имеются. Бывают разные семейные ситуации. Если призывник хотел развестись, но не успел – также оформляется нотариальная доверенность на доверенное лицо.

- При разводе без детей и имущественных споров можно подать заявление через загс, МФЦ или госуслуги, - советует юрист Юлия Катрышева. – Наоборот, при оформлении брака можно зарегистрировать его в день подачи заявления, предоставив в ЗАГС повестку из военкомата.

Что касается сделок с жильем, то опять же нужно все тщательно оформить у нотариуса.

- Если мобилизованный планировал сделки с жильем, выделение долей, то необходимо сделать нотариальную доверенность на такие операции. Если не планировал - ничего оформлять не нужно, - говорит юрист Юлия Катрышева.

Также резервист может обратиться в ЖКХ для перерасчета услуг. Нужно взять с собой повестку, в основании указать – мобилизация. Это можно сделать и после возвращения в течение месяца. В каждом отдельном случае необходимо проконсультироваться с юристом или нотариусом.