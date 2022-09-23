Автомобили УАЗ с выгодой по госпрограмме в Волга-Раст!

Фото: компания Волга-Раст

С 15 июля 2022г. в России возобновлены и продолжены программы государственной поддержки* для покупки новых автомобилей российского производства определенными льготными категориями граждан. В этом году в автосалоне официального дилера УАЗ «Волга-Раст» можно будет воспользоваться возможностями сразу нескольких госпрограмм автокредитования, которые были расширены и улучшены.

«Семейный автомобиль» - для семей с несовершеннолетними детьми (один ребенок и более).

Выгода по программе предоставляется, если заемщик отвечает одновременно следующим условиям:

- имеет водительское удостоверение;

- не оформлял кредиты на покупку транспортных средств в 2021, 2022 гг.;

- имеет не менее 1 несовершеннолетнего ребенка до 18 лет, в том числе находящегося под опекой или на попечительстве, включая приемного.

Для получения выгоды, необходимо дополнительно предоставить следующий пакет документов:

- паспорт РФ;

- водительское удостоверение («категория B»);

- свидетельство о рождении ребенка или отметка в паспорте РФ о наличии ребенка (или иной подтверждающий документ в случае с опекой и попечительством).

«Первый автомобиль» - для граждан РФ, которые до сих пор не владели авто и никогда не брали автокредитов.

Выгода по программе "Первый автомобиль" предоставляется, если заемщик отвечает одновременно следующим условиям:

- имеет водительское удостоверение («категория B»);;

- ранее не оформлял кредиты на покупку транспортных средств;

- на момент выдачи автокредита ранее не имел в собственности автомобиль/ей.

Для получения выгоды, необходимо дополнительно предоставить следующий пакет документов:

- паспорт РФ;

- водительское удостоверение («категория B»);.

Фото: компания Волга-Раст

«Автомобиль государственному медицинскому персоналу» - для работников медицинской организации государственной системы здравоохранения РФ.

Выгода по программе предоставляется, если заемщик отвечает одновременно следующим условиям:

- имеет водительское удостоверение («категория B»);

- не оформлял кредиты на покупку транспортных средств в 2021, 2022 гг.;

- является в настоящее время работником медицинской организации государственной системы здравоохранения.

Для получения выгоды по программе, необходимо дополнительно предоставить следующий пакет документов:

- паспорт РФ;

- водительское удостоверение («категория B»);

- документ подтверждающий принадлежность работодателя к государственной системе здравоохранения (справка по форме 2-НДФЛ или служебное удостоверения медицинского работника или справка в свободной форме, заверенная подписью и печатью организации, подтверждающая место работы заемщика и принадлежность организации к государственной системе здравоохранения).

Фото: компания Волга-Раст

Автомобиль государственному работнику образования» - для работников государственных и муниципальных образовательных организаций РФ.

Выгода по программе предоставляется, если заемщик отвечает одновременно следующим условиям:

- имеет водительское удостоверение («категория B»);

- не оформлял кредиты на покупку транспортных средств в 2021, 2022 гг.;

- является в настоящее время работником государственной и муниципальной образовательной организации РФ.

Для получения выгоды по программе, необходимо дополнительно предоставить следующий пакет документов:

- паспорт РФ;

- водительское удостоверение;

- документ, подтверждающий принадлежность работодателя к государственной системе образования (справка по форме 2-НДФЛ или служебное удостоверение работника образования или справка в свободной форме, заверенная подписью и печатью организации, подтверждающая место работы заемщика и принадлежность организации к государственной системе образования).

«Автомобиль в «трейд-ин»[1]». Выгода по программе предоставляется, если заемщик отвечает одновременно следующим условиям:

- имеет водительское удостоверение («категория B»);

- не оформлял кредиты на покупку транспортных средств в 2021, 2022 гг.;

- в счет уплаты части первоначального взноса продает свой автомобиль возрастом 6 лет и старше, при условии владения им не менее 1 года в соответствии с паспортом транспортного средства.

Для получения выгоды, необходимо дополнительно предоставить следующий пакет документов:

- паспорт РФ;

- водительское удостоверение («категория B»);

- документ подтверждающий сдачу текущего автомобиля в трейд-ин:

- документ от автосалона в свободной форме, заверенный подписью и печатью автосалона с данными о заемщике и автомобиль, о том, что в счет покупки нового ТС клиентом передан автомобиль;

- копия договора купли-продажи нового автомобиля, содержащая подтверждение передачи клиентом собственного автомобиля в качестве уплаты первоначального взноса за новый автомобиль. Документ должен обязательно должен содержать данные переданного автомобиля (марка, модель, VIN-номер, год выпуска);

Документ подтверждающий возраст авто (6 лет и старше) и срок владения (более 1 года):

- копия ПТС/свидетельство о регистрации.

Участники перечисленных госпрограмм имеют право на покупку в кредит нового автомобиля УАЗ, который выпущен на российском заводе бренда в 2022 году и имеет стоимость до 2 000 000 рублей. В программах могут принять участие только граждане РФ с действующим водительским удостоверением.

По всем программам автокредитования с господдержкой гражданам предоставляется выгода в размере 20% от стоимости нового авто, которая вносится государством при уплате первоначального взноса.

Приобрести автомобиль УАЗ и записаться на тест-драйв в Волгограде можно у официального дилера УАЗ компании «ВР-Сакура» по тел: +7 (8442) 78-16-16 или на сайте.

_____________________________________________________________________________ [1] trade-in - (англ.) это система покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар зачет стоимости нового, транслитерация Трейд-ин .

*По государственной программе кредитования при покупке автомобиля в кредит, можно получить скидку, равную 20% стоимости нового автомобиля, которая будет направляться на компенсацию части первоначального взноса по кредиту. Условия предоставления кредита, требования по первоначальному взносу, процентные ставки, а так же иные параметры кредитования по указанным выше программам соответствуют предложениям банков-партнеров «УАЗ-Финанс».

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