Могло закончиться плохо для всех: врачи спасли жизнь беременной на 7 месяце с непроходимостью кишечника и двум ее детям

Пациентку уже готовят к выписке. Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области.

Этот новый год молодая мама и два ее малыша встретили только благодаря тому, что в декабре врачи двух волгоградских клиник вытащили их буквально с того света. Сложнейшая операция на 32-й неделе беременности могла закончиться плохо для беременной даже одним ребенком, а в случае с двойней риск был в два раза выше. Только опытные и высококлассные специалисты и современное оборудование могут выходить малышей, появившихся на свет в результате многоплодной беременности на таком небольшом сроке. Женщине предстояло вынашивать двойню еще 2 месяца, но возникла серьезная патология: непроходимость кишечника. Женщину и младенцев надо было срочно спасать.

По этой истории вполне можно было бы снять еще одну серию популярного сериала «Тест на беременность», только герои-врачи здесь не вымышленные персонажи, а реальные сотрудники двух крупных волгоградских станционаров. Беременную двойней женщину на 7 месяце доставили в областной перинатальный центр. Врачи собрали консилиум. Маме срочно нужна была помощь высококлассных хирургов, детям – опытные неонатологи и уникальное оборудование перинатального центра. Пришлось вызывать бригаду специалистов из одной больницы в другую. Врачи двух клиник работали в несколько рук, чтобы сохранить жизнь матери и младенцам. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, все завершилось удачно.

- Операция на любом сроке беременности - это всегда риск: нежелательно делать рентген, давать наркоз. Однако хирургическое вмешательство было необходимо. Мы старались быть крайне аккуратны: реаниматологи отработали профессионально, акушеры-гинекологи довели беременность до логического завершения, - рассказала главный внештатный специалист-хирург волгоградского облздрава Арина Землянская.

Врачи приняли досрочные роды у женщины, после чего хирурги из первой областной больницы сделали операцию на кишечнике прямо в перинатальном центре. После стабилизации состояния маму перевели в клиническую больницу №1, сейчас ее уже готовят к выписке и последующему наблюдению в поликлинике.

В волгоградском облздраве отмечают, что случай уникальный, и врачам нечасто приходится оказывать помощь пациентам с такой проблемой. С кишечной непроходимостью при беременности сталкивается одна роженица из 40-50 тысяч. В 30-35% случаев женщину спасти не удается, дети погибают в 60-75% случаев. Как правило, проблема возникает во II-III триместрах беременности. Задача врачей не только устранить причины непроходимости и сохранить функцию кишечника, при этом сохранить жизнь всем.