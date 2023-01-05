Котельниковские волонтёры подарили праздник детям, нуждающимся в особой заботе

Фото: Ирина СИМОНОВА

Семьдесят пять сладких наборов для воспитанников социальных центров Котельниковского и Октябрьского районов предоставлены «ЕвроХим-ВолгаКалием». Подарки маленьким пациентам Котельниковской ЦРБ по традиции приобретены на личные средства сотрудников. Для этого на Гремячинском ГОКе прошла акция «Письма Деда Мороза», во время которой работники предприятия делали небольшие пожертвования в обмен на красивые добрые послания Деда Мороза для их детей.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Участники молодежного движения устроили для детей праздники. Поздравления, подарки, пожелания здоровья и слова поддержки от коллектива «ЕвроХим-ВолгаКалия» детям передали любимые мультяшные Винни-Пух и Тигруля. Добрые герои провели конкурсы, выслушали стихи, сфотографировались на память с каждым ребенком.

Эта и другие акции помощи детям стали визитной карточкой партнерства крупнейшего производственного предприятия Котельниковского района и созданного при его участии молодежного объединения. На протяжении многих лет в канун Нового Года волонтеры при поддержке «ЕвроХим-ВолгаКалия» устраивают праздники для подопечных детского отделения Котельниковской ЦРБ, воспитанников «Котельниковского центра социального обслуживания населения», организуют спортивные, экологические, патриотические мероприятия для всех жителей города Котельниково.

Фото: Ирина СИМОНОВА

За десять лет существования волонтерского движения свой вклад в благие дела на пользу городу внесли несколько поколений волонтеров. Вполне вероятно, что их добрые дела вдохновят кого-то из малышей, получивших поздравление, и в будущем ряды волонтеров будут только крепнуть и расширяться.