Так теперь выглядят бетонные стены. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде подпорные стенки набережной украсили символами Царицына. 37 студентов 2-5 курсов Института художественного образования ВГСПУ вместе с преподавателями придумали изображения. Студенты сами разрисовали подпорные стены вдоль Волги в районе от памятника-парохода «Гаситель» до ЦКЗ. Пока здесь только виды и символы старого города. Протяженность выставки под открытым небом составила более 80 метров. За другие эпохи жизни Сталинграда-Волгограда отвечают другие вузы, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Расписали стены суденты. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Стилизованные гравюры рисунки разбиты на фрагменты по 6-9 метров – старинная гравюра, колесный пароход, женская гимназия, объекты архитектуры. Все рассчитано на то, чтобы изображения рассматривали во время движения с Волги. Их объединяют темы воды, времени, города и всеобъемлющего неба, которое все объединяет.

- Бледненько? – удивляется вопросу доцент Кафедры живописи, графики и графического дизайна ВГСПУ Владимир Григорьев. – Разводить «цыганщину» тоже нехорошо. Тут все подобрано относительно цветовой гаммы, колорита. Это соединение цветов дает движение от теплого к холодному, чтобы не было скучно взгляду.

Хотя, возможно, кто-то из волгоградцев с этим не согласится.

Переживет ли краска половодье будущей весной, пока не ясно. Но пока жители и гости города могут любоваться не серым бетоном, а разноцветными картинами.