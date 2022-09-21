16 волгоградских УК лишились договоров из-за долгов энергетикам

15 волгоградских УК задолжали за электричество. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2022 году «Волгоградэнергосбыт» расторг договоры энергоснабжения с 16 управляющими компаниями, которые задолжали за электроэнергию 217 миллионов рублей. 15 УК-должников из Волгограда и одна из Жирновска. Теперь жители многоквартирных домов проблемных «управляшек» будут платить за свет напрямую энергетикам - их перевели на прямые договоры, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании.

- Расторжение договоров с проблемными УК - пока один из самых действенных способов борьбы с неплатежами, - отмечают в РСО. - В настоящее время в судебном порядке мы добиваемся возвращения денег более чем от 150 недобросовестных управляющих компаний, задолжавших более 250 миллионов рублей.

Согласно статье 152 ЖК РФ ресурсники могут в одностороннем порядке разорвать договор с УК, если та не платит за электричество два месяца и больше. Волгоградцы могут и самостоятельно перейти на прямые договоры, для этого достаточно принять такое решение на общем собрании собственников. Исключая ненадежного посредника из цепочки платежей, энергосбыт получает платежи от жильцов напрямую. Управляющая компания получает только плату за общедомовые расходы.

Данные об УК-должниках энергетики направляют и в госжилнадзор. Наличие подтвержденной судом задолженности – это грубое нарушение лицензионных требований и повод для лишения управляющей организации лицензии.