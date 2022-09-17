В Волгограде официально сдали обновленный бульвар на проспекте Жукова

Бульвар украсили топиарные фигуры. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром 17 сентября на обновленном бульваре проспекта Жукова звучала веселая музыка, воздух был наполнен ароматов свежих булочек, блинов. Здесь решили устроить большой праздник в честь официальной сдачи объекта. На территории установили торговые ряды с продукцией мастеров и местных предпринимателей. Посетителей радовали своим творчеством детские и взрослые песенные и танцевальные коллективы, с утра состоялся парад колясок, выставка картин, МВД выделило для мероприятия духовой оркестр. На открытие приехал губернатор Андрей Бочаров, глава города Владимир Марченко.

Губернатор прогулялся по новому бульвару. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Здесь реализовали большой мощный проект. Его затеяли по предложению ветеранской организации и посвящен он 80-летию Победы в Сталинградской битве. В течение трех лет люди работали на этой территории и превратили ее в настоящий современный парк. Посмотрите, что бывает в выходные, вечером – не протолкнуться, это говорит о востребованности, - поделился своими эмоции от увиденного губернатор Андрей Бочаров.

Топиарная фигура "Мальчик с книжкой" Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жители Дзержинского района пользуются этой территорией уже несколько месяцев. Реконструкцию разделили на несколько этапов. В течение двух лет запущенную зону изменили до неузнаваемости. Сделали тротуары, уложили асфальт, установили 170 фонарей, поставили скамейки, урны. Также пожухлую траву заменили на рулонный газон, а в зеленой зоне высадили более 700 деревьев и 5600 цветов. Чтобы зелень не засохла, оборудовали бульвар поливочным водопроводом.

На бульваре высадили 5600 цветов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кроме традиционных парковых объектов бульвар украсили кованные «Кольца», арка «Сердце», ретро-автомобиль и две ротонды высотой 2,5 метра. Ближе к Самарскому разъезду в этом году установили топиарные фигуры «Мальчик с книгой», «Жираф на мотоцикле» и «Три поросенка». А вечером особую красоту окружающему ландшафту придают светящиеся фигуры "Зонт" и "Цветок".

Главное, чтобы сами жители сохранили эту красоту на долго. Для самых безответственных установили 77 камер видеонаблюдения.

На открытии устроили выставку. Фото: Екатерина СИМОХИНА