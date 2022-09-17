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Общество17 сентября 2022 9:52

В Волгограде официально сдали обновленный бульвар на проспекте Жукова

Для волгоградцев устроили большой праздник
Авторы (2):
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Бульвар украсили топиарные фигуры.

Бульвар украсили топиарные фигуры.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром 17 сентября на обновленном бульваре проспекта Жукова звучала веселая музыка, воздух был наполнен ароматов свежих булочек, блинов. Здесь решили устроить большой праздник в честь официальной сдачи объекта. На территории установили торговые ряды с продукцией мастеров и местных предпринимателей. Посетителей радовали своим творчеством детские и взрослые песенные и танцевальные коллективы, с утра состоялся парад колясок, выставка картин, МВД выделило для мероприятия духовой оркестр. На открытие приехал губернатор Андрей Бочаров, глава города Владимир Марченко.

Губернатор прогулялся по новому бульвару.

Губернатор прогулялся по новому бульвару.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Здесь реализовали большой мощный проект. Его затеяли по предложению ветеранской организации и посвящен он 80-летию Победы в Сталинградской битве. В течение трех лет люди работали на этой территории и превратили ее в настоящий современный парк. Посмотрите, что бывает в выходные, вечером – не протолкнуться, это говорит о востребованности, - поделился своими эмоции от увиденного губернатор Андрей Бочаров.

Топиарная фигура "Мальчик с книжкой"

Топиарная фигура "Мальчик с книжкой"

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жители Дзержинского района пользуются этой территорией уже несколько месяцев. Реконструкцию разделили на несколько этапов. В течение двух лет запущенную зону изменили до неузнаваемости. Сделали тротуары, уложили асфальт, установили 170 фонарей, поставили скамейки, урны. Также пожухлую траву заменили на рулонный газон, а в зеленой зоне высадили более 700 деревьев и 5600 цветов. Чтобы зелень не засохла, оборудовали бульвар поливочным водопроводом.

На бульваре высадили 5600 цветов.

На бульваре высадили 5600 цветов.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кроме традиционных парковых объектов бульвар украсили кованные «Кольца», арка «Сердце», ретро-автомобиль и две ротонды высотой 2,5 метра. Ближе к Самарскому разъезду в этом году установили топиарные фигуры «Мальчик с книгой», «Жираф на мотоцикле» и «Три поросенка». А вечером особую красоту окружающему ландшафту придают светящиеся фигуры "Зонт" и "Цветок".

Главное, чтобы сами жители сохранили эту красоту на долго. Для самых безответственных установили 77 камер видеонаблюдения.

На открытии устроили выставку.

На открытии устроили выставку.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Главное, чтобы сами жители берегли парк.

Главное, чтобы сами жители берегли парк.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

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