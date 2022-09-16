В Волгограде модернизировали центр поддержки и планирования семьи в Советском районе

Обновленная консультация поможет семьям из Волгограда планировать и рожать здоровых детей. Фото: пресс-служба АВО.

После капитального ремонта женская консультация на Тулака в Советском районе Волгограда стала современным центром планирования и поддержки семьи. Беременным приходится довольно часто посещать ЖК, поэтому каждая роженица понимает, как важны комфорт, уютная обстановка, качественное оборудование и просто хорошее отношение. Да и потенциальных мам в этом районе много – к консультации прикреплены более 60 тысяч женщин. «КП-Волгоград» рассказывает, как изменилась поликлиника благодаря модернизации.

СМОГУТ ПРИНИМАТЬ БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН В СМЕНУ

Почти полвека женская консультация на улице Карла Маркса №7, которая входит в структуру больницы №7, не ремонтировалась. Нетрудно догадаться, что за десятилетия внешний и внутренний вид нуждались в улучшении. Поэтому поликлиника одной из первых попала в региональную программу по модернизации профильной службы.

В ЖК появилось новое оборудование. Фото: пресс-служба АВО.

- С начала реализации программы мы уже привели в порядок 5 ЖК: они стали по-настоящему современными, - сказал губернатор Андрей Бочаров, приехавший лично оценить результаты проведенной работы.

Общая площадь консультации – более тысячи квадратных метров. Каждый из них привели в порядок. Первым делом рабочие отремонтировали фасад, кровлю, входную группу, кабинеты. Теперь в ЖК есть уголок для детей, комфортная зона для посетителей, побеспокоились и об удобстве людей с ограниченными возможностями.

- Кроме того, для нужд медучреждения закуплены мебель и более 30 единиц оборудования, в том числе УЗИ экспертного класса, цифровые видеокольпоскопы, аппараты КТГ, антенатальные мониторы, - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Но самое главное – гинекологи смогут принимать больше пациентов, ведь мощность ЖК увеличилась с 180 до 200 посещений в смену.

Посетители уже оценили модернизацию - не хуже частной клиники. Фото: пресс-служба АВО.

Для 570 будущих мам, которые наблюдаются в женской консультации, работает школа молодых родителей.

КАКИЕ ЖК ОТРЕМОНТИРУЮТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Женских консультаций, участков и отдельных кабинетов в отдаленных населенных пунктов в области достаточно. Все их планируют постепенно модернизировать. Губернаторскую программу расписали до 2025-го.

- До конца года завершим такие работы в Михайловке. В начале следующего года приступим к проектированию и созданию на базе ЖК в Краснооктябрьском районе Волгограда современного центра планирования семья, мужского и женского здоровья, - отметил глава региона Андрей Бочаров.

Обновленная регистратура. Фото: пресс-служба АВО.

На встрече с медперсоналом губернатор особенно подчеркнул, что новые кабинеты и современное оборудование – часть дела.

- Да, мы сделаем стены, привезем оборудование, со временем сделаем всё, найдём ресурсы. Нужно создавать такую атмосферу, чтобы человек почувствовал себя как дома. Важно и воспитать, научить персонал этическим моментам, - отметил Бочаров.